'A Fazenda 13': Gui Araújo é o décimo eliminado do reality

Gui Araújo durante a roça em 'A Fazenda 13' Foto: Twitter/ @afazendarecord

Gui Araújo foi o décimo eliminado de A Fazenda 13 nesta quinta-feira, 25. O influenciador foi o menos votado pelo público, com apenas 18,32% dos votos.

Os concorrentes do ex-peão, Bil Araújo e Dayane Mello, seguem no reality. O ex-BBB foi o mais votado, com 57,01% dos votos. Dayane recebeu 24,67% dos votos.

"Eu estava muito exausto mentalmente, psicologicamente. Falei isso algumas vezes. Eu sei que tudo aqui é visto e é muito difícil pra mim. Passei por outros realities também. Não imaginei que seria tão difícil assim", declarou Gui.

Araújo já participou do programa De Férias Com Ex, da MTV. "Foi uma experiência muito punk. Eu sou muito apegado à minha liberdade, eu não sabia disso", afirmou.

"Pra mim estava sendo muito difícil mesmo a saudade dos meus amigos, da minha família. Eu sabia que não ia ser fácil, mas não imaginava que ia ser assim", contou.