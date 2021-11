'A Fazenda 13': Erasmo Viana é o sétimo eliminado do reality

Erasmo Viana durante a roça em 'A Fazenda 13' Foto: Twitter/ @afazendarecord

Erasmo Viana foi o sétimo eliminado de A Fazenda 13 nesta quinta-feira, 4. O influenciador disputava a roça com os participantes Rico Melquíades e Solange Gomes.

Rico foi o preferido do público e conquistou a maioria dos votos: 56,12%. Solange Gomes ficou com 23,97% da preferência popular na atual berlinda.

Erasmo deixou a competição de R$ 1,5 milhão após receber apenas 19,91% dos votos do público. "Eu achava que estava preparado, sinceramente, mentalmente, fisicamente, espiritualmente", iniciou.

"Aqui as dinâmicas do jogo e as circunstâncias fazem com que a gente entre em colapso às vezes. Foi muito mais difícil do que imaginava. Se não fosse a natureza, acho que teria pirado antes", afirmou Viana logo após o anúncio de Adriane Galisteu de que o jogo havia acabado para ele.