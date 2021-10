'A Fazenda 13': Arcrebiano, Gui Araújo, Valentina e Lary Bottino estão na roça

Arcrebiano, Gui Araújo, Valentina e Lary Bottino estão na roça de 'A Fazenda 13' Foto: Instagram/@bilaraujo/@valentinafrancavilla/ @guiaraujo13/larybottino

A noite desta terça-feira, 19, na Record TV foi de formação de roça em A Fazenda 13. Quatro pessoas foram parar na berlinda do reality: o ex-BBB 21 Arcrebiano, mais conhecido como Bil, o apresentador e empresário Gui Araújo, a atriz e radialista Valentina Francavilla, que foi jurada do Programa do Ratinho, e a influenciadora digital Lary Bottino, ex-participante do programa De Férias com o Ex.

A apresentadora Adriane Galisteu chamou a primeira a votar, que foi a fazendeira Dayane Mello. Ela indicou Arcrebiano.

"Desde a primeira semana ele achava que era o dono da casa, que comandava tudo...a segunda semana ele foi mudando o modo de jogar. Ele é uma pessoa muito instável no jogo, não se abre muito, só com os amigos dele. E minha indicação é ele. Não é nada pessoal, mas nessa altura do jogo, se tiver que combater com ele em alguma prova, me incomoda bastante", declarou Dayane, ao justificar que Bil a indicou duas vezes para a roça anteriormente.

Depois, Rico foi o mais votado pelos companheiros de reality, mas foi salvo graças a MC Gui, que recebeu o 'poder da chama vermelha' de Tiago e livrou o companheiro. O funkeiro anulou votos de Dynho Alves, Gui Araújo, Lary Bottino, Bil e Marina Ferrari.

Após a roça formada, Adriane Galisteu pediu para que Lary optasse por um dos companheiros para vetá-lo da prova do fazendeiro. Ela escolheu Valentina, que vai direto para o voto popular que eliminará um participante do reality na quinta-feira, 21.

