‘A Fazenda 12’: Tays Reis é a última eliminada do reality

Tays Reis foi eliminada da última roça de A Fazenda 12 Foto: Twitter/ @afazendarecord

Tays Reis foi a última eliminada de A Fazenda 2020. A participante foi indicada para disputar a segunda roça da reta final do reality show da Record TV, no domingo, 13.

A cantora recebeu apenas 29,29% da preferência do público na votação e saiu do programa apresentado por Marcos Mion nesta terça-feira, 15.

Com isso, os peões que concorriam com Tays na última roça da temporada, Stéfani Bays e Lipe Ribeiro, estão classificados para a final da competição.

Stéfani é a segunda roceira salva da Eliminight e, assim, Tays se despede da Fazendola. Gostaram? #EliminaçãoAFazenda Quer ver mais #AFazenda12?

Além disso, os dois, que também já participaram do reality De Férias Com o Ex Brasil, integram a primeira dupla de finalistas do reality, Biel e Jojo Todynho, na disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão.

A grande final de A Fazenda 12 irá acontecer na quinta-feira, 17, com os quatro participantes disputando o voto do público e, logo no início, será revelado mais um eliminado. Ao final do programa, o vencedor do reality será anunciado por Mion.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais