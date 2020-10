'A Fazenda 12': Rodrigo Moraes é o 3º eliminado; Biel e Raissa se salvam da Roça

Rodrigo Moraes é um dos participantes de 'A Fazenda 12' em 2020. Foto: Record TV / Divulgação de 'A Fazenda 12'

Rodrigo Moraes foi eliminado do reality show A Fazenda 12 na noite da última quinta-feira, 1º. Ele teve apenas 25,63% dos votos da preferência do público para permanecer no programa, enquanto Biel teve 32,73% e Raissa Barbosa 41,64%.

Ao longo de sua participação, ele chegou a vencer uma Prova do Fazendeiro disputada em 17 de setembro. Rodrigo Moraes é o 3º eliminado de A Fazenda em 2020, após Fernandinho Beatbox e JP Gadêlha.

