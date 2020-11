‘A Fazenda 12’: Raíssa é eliminada e descobre plano de Mirella para expulsá-la do reality

Raissa Barbosa é eliminada da 11ª roça da Fazenda 2020 Foto: Twitter/ @SigaPlayPlus

Raissa Barbosa foi a participante eliminada da Fazenda 2020 na roça desta quinta-feira, 26. A modelo recebeu apenas 25,58% dos votos do público, enquanto Lidi Lisboa teve 32,62% e Mariano, 41,80%.

A 11ª eliminação da edição do reality rural da Record registrou mais de 700 milhões de votos. Depois de deixar a disputa, Raissa ficou surpresa ao descobrir o plano que alguns dos rivais dela tinham para expulsá-la.

Durante a Cabine de Descompressão, exibida na madrugada desta sexta-feira, 27, no PlayPlus, a ex-peoa viu conversas que Luiza Ambiel, MC Mirella, Juliano Ceglia, Biel e Victória Villarim tiveram para desestabilizá-la na competição, no mês passado.

Veja a reação da ex-peoa ao ouvir momentos da reunião do grupo "Bico Preto" #CabineDeDescompressão Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/f84vmXCfGx — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 27, 2020

"Elas queriam me queimar, a Luiza inclusive. Elas me davam conselhos errados e eu fiquei: 'Será que sigo?'. Eles queriam fazer eu perder a paciência. Todos eles sabem o meu ponto fraco, chamar de louca, surtada, tem várias formas", disse ela.

Questionada se não tinha percebido que os participantes queriam tirá-la da dinâmica do jogo, ela respondeu: "Eu senti várias vezes, até mesmo o Biel nesta semana. Queria muito que a votação [da roça] tivesse sido do jeito que foi. Meu voto era do Biel e queria ter falado isso, ele é o tipo de pessoa que dá a unhada e esconde a unha", opinou ela.

Raissa disse que percebia os peões tentando fazer com ela fosse expulsa do reality! Olha só #CabineDeDescompressão Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/ej900yFJct — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 27, 2020

Entenda o caso

No dia 21 de outubro, a também ex-participante MC Mirella discutiu com a Raissa, alegando que a modelo deveria tê-la salvado da roça. Porém, em imagens anteriores a briga, a funkeira aparece conversando com outros participantes sobre o estado de saúde da participante, que tem Transtorno de Borderline.

"Se for preciso, faço ela perder a paciência rapidinho", disse a cantora, que planejava desestabilizar Raissa para que ela fosse expulsa do reality. Nas redes sociais, a postura da funkeira gerou muita repercussão e a assessoria de imprensa de Raissa comunicou, na época, que iria processar a MC por tortura psicológica.

