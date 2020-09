'A Fazenda 12': quem são os participantes do reality show em 2020

Os participantes da 12ª edição de 'A Fazenda' foram divulgados na estreia do reality show, em 8 de setembro de 2020. Confira a seguir quem são os artistas que integram o elenco do programa neste ano. Foto: Record TV / Divulgação de 'A Fazenda 12' | Instagram / @afazendarecord

A Fazenda, reality show da Record TV, estreou sua 12ª edição em 2020. Os participantes foram divulgados na última terça-feira, 8 de setembro.

O programa continua sendo apresentado por Marcos Mion e traz um quadro chamado Sofazenda, feito pelo humorista Carioca. Clique aqui para ler mudanças feitas no programa por conta da pandemia do novo coronavírus.

A vencedora da 1ª Prova do Fazendeiro, realizada na quarta-feira, 9, foi Jakelyne Oliveira, modelo que foi coroada Miss Brasil em 2013.

Confira a seguir a lista com os 20 'peões' da Fazenda em 2020.

Cartolouco

Lucas Strabko é um jornalista que ficou conhecido como Cartolouco por conta de seu trabalho bem-humorado em reportagens na Globo.

Lucas Strabko, o ‘Cartolouco’, é um dos participantes de 'A Fazenda 12' em 2020. Foto: Record TV / Divulgação de 'A Fazenda 12'

Luiza Ambiel

Luiza Ambiel ficou conhecida principalmente por conta de seu trabalho no quadro Banheira do Gugu, do Domingo Legal, nos anos 1990.

Luiza Ambiel é uma das participantes de 'A Fazenda 12' em 2020. Foto: Record TV / Divulgação de 'A Fazenda 12'

Biel

Biel fez sucesso como cantor no passado e se envolveu em diversas polêmicas ao longo dos últimos anos, incluindo uma pausa em sua carreira.

O cantor Biel é um dos participantes de 'A Fazenda 12' em 2020. Foto: Record TV / Divulgação de 'A Fazenda 12'

Mirella

MC Mirella tem milhões de seguidores em suas redes sociais por conta de seu trabalho como cantora de funk.

MC Mirella é uma das participantes de 'A Fazenda 12' em 2020. Foto: Record TV / Divulgação de 'A Fazenda 12'

Fernandinho BeatBox

O músico Fernandinho BeatBox fez sucesso fazendo sons ritmados com a boca. Antes de A Fazenda, integrou a lista de jurados do Canta Comigo, outro reality show da Record.

Fernandinho Beatbox é um dos participantes de 'A Fazenda 12' em 2020. Foto: Record TV / Divulgação de 'A Fazenda 12'

Jakelyne Oliveira

Jakelyne Oliveira ficou conhecida nacionalmente ao vencer o concurso de Miss Brasil em 2013. Ela também já foi namorada do ator Henri Castelli.

Jakelyne Oliveira é uma das participantes de 'A Fazenda 12' em 2020. Foto: Record TV / Divulgação de 'A Fazenda 12'

Mateus Carrieri

O ator Mateus Carrieri é um veterano dos reality shows. Já particpou da Casa dos Artistas e de uma das edições anteriores de A Fazenda.

Mateus Carrieri é um dos participantes de 'A Fazenda 12' em 2020. Foto: Record TV / Divulgação de 'A Fazenda 12'

Carol Narizinho

Conhecida por seu trabalho como 'panicat' no programa Pânico, Carol Narizinho já particpou do Power Couple.

Carol Narizinho é uma das participantes de 'A Fazenda 12' em 2020. Foto: Record TV / Divulgação de 'A Fazenda 12'

Lucas Selfie

Lucas Maciel, mais conhecido como Lucas Selfie, é conhecido por seu trabalho na internet e já chegou a integrar o elenco do Pânico.

Lucas Maciel, o ‘Lucas Selfie’ é um dos participantes de 'A Fazenda 12' em 2020. Foto: Record TV / Divulgação de 'A Fazenda 12'

Jojo Todynho

A cantora Jojo Todynho fez sucesso com o hit Que Tiro Foi Esse?, que também alçou-a ao sucesso nas redes sociais.

Jojo Todynho é uma das participantes de 'A Fazenda 12' em 2020. Foto: Record TV / Divulgação de 'A Fazenda 12'

Mariano

O cantor sertanejo faz parte da dupla Munhoz e Mariano, do sucesso Camaro Amarelo.

Mariano é um dos participantes de 'A Fazenda 12' em 2020. Foto: Record TV / Divulgação de 'A Fazenda 12'

Stéfani Bays

Antes de estar no elenco de A Fazenda em 2020, Stéfani Bays participou do reality De Férias com o Ex, da MTV.-

Stéfani Bays é uma das participantes de 'A Fazenda 12' em 2020. Foto: Record TV / Divulgação de 'A Fazenda 12'

JP Gadêlha

O bombeiro JP Gadêlha participou do reality show The Circle, da Netflix.

JP Gadêlha é um dos participantes de 'A Fazenda 12' em 2020. Foto: Record TV / Divulgação de 'A Fazenda 12'

Tays reis

Tays Reis é conhecida por ter feito parte da banda Vingadora, do hit Metralhadora.

Tays Reis é uma das participantes de 'A Fazenda 12' em 2020. Foto: Record TV / Divulgação de 'A Fazenda 12'

Juliano Ceglia

Juliano Ceglia já trabalhou como repórter e apresentador no passado.

Juliano Ceglia é um dos participantes de 'A Fazenda 12' em 2020. Foto: Record TV / Divulgação de 'A Fazenda 12'

Lidi Lisboa

A atriz Lidi lisboa fez diversos trabalhos na Record TV recentemente.

Lidi Lisboa é uma das participantes de 'A Fazenda 12' em 2020. Foto: Record TV / Divulgação de 'A Fazenda 12'

Lipe Ribeiro

Antes de A Fazenda, Lipe Ribeiro esteve no reality show De Férias com o Ex.

Lipe Ribeiro é um dos participantes de 'A Fazenda 12' em 2020. Foto: Record TV / Divulgação de 'A Fazenda 12'

Raissa Barbosa

Raissa Barbosa tornou-se influenciadora após ter sido vice-campeã do concurso Miss Bumbum em 2017.

Raissa Barbosa é uma das participantes de 'A Fazenda 12' em 2020. Foto: Record TV / Divulgação de 'A Fazenda 12'

Rodrigo Moraes

O apresentador Rodrigo Moraes está entre os participantes de A Fazenda em 2020.

Rodrigo Moraes é um dos participantes de 'A Fazenda 12' em 2020. Foto: Record TV / Divulgação de 'A Fazenda 12'

Victória Villarim

Ex-noiva de Eduardo Costa, Victória Villarim é influenciadora digital.

Victória Villarim é uma das participantes de 'A Fazenda 12' em 2020. Foto: Record TV / Divulgação de 'A Fazenda 12'

