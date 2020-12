'A Fazenda 12': quem são os finalistas e como votar no vencedor

Rafael Ilha, ex-integrante do grupo Polegar, foi o campeão de 'A Fazenda 10: + Conectada', com 62% dos votos. Na final, superou João Zoli, com 35%, e Caique Aguiar, filho de Carlinhos Aguiar, que teve apenas 1,7% da preferência do público. Clique aqui para relembrar as polêmicas de Rafael Ilha ao longo de sua vida.







Foto: Reprodução de 'A Fazenda' / Record TV