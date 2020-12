‘A Fazenda 12’: Marcos Mion revelou resultado da eliminação em live antes da TV

Marcos Mion deixa escapar eliminação de Mariano, no Instagram, antes de anunciar na TV Foto: Reprodução/Record TV

Mariano foi o peão eliminado de A Fazenda 2020, na 13ª roça do programa, nesta quinta-feira, 11. O cantor deixou a competição com 24,91% dos votos, enquanto Lipe Ribeiro teve 28,31% e Jojo Todynho, 46,78%.

Porém, essa eliminação teve repercussão nas redes sociais, antes mesmo do anúncio ser feito no reality show da TV Record, pois muitas pessoas que acompanharam uma live de Marcos Mion souberam do resultado antecipadamente.

Durante um intervalo comercial, entre a salvação de Jojo e o anúncio final, o apresentador de A Fazenda fez uma breve transmissão ao vivo no Instagram, com cerca de 34 mil pessoas assistindo, e acabou deixando escapar que não poderia ver Mariano pessoalmente.

o mion já tinha anunciado que o mariano ia sair antes de dar o resultado, a cara dele no final pic.twitter.com/yMxcNzGK7d — cris dias (@crisayonara) December 11, 2020

“Eu não vou nem poder encontrar o Mariano. Então, nem posso te falar que vou te encontrar aqui fora, como falo normalmente. Ele vai direto para o hotel. O (Rodrigo) Carelli tá falando aqui. Ele vai direto e nem vou encontrá-lo”, comentou Mion, antes de fazer o anúncio oficial no programa.

Nos stories, Jakelyne Oliveira, namorada do sertanejo no programa, apontou o “spoiler involuntário” do apresentador. "Não estou tão surpresa porque o Mion acabou de fazer uma live e avisou que o Mariano ia sair", afirmou.

Depois da repercussão, Marcos se manifestou relacionando o ocorrido ao cansaço da profissão: "Meu pai…tô exausto mesmo!”, tweetou ele. “Deu falha na matrix, mas tá tudo certo”, brincou uma seguidora. “Haha, total! Falhou!”, respondeu.

Meu pai... tô exausto MESMO!‍♂️‍♂️ — Marcos Mion (@marcosmion) December 11, 2020