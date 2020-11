Após ser eliminado de 'A Fazenda 12', Lucas Selfie revela acordo com Mirella e Lipe Ribeiro Foto: Twitter/ @horadofaro

O ex-participante de A Fazenda 2020, Lucas Selfie, tinha feito um acordo com Mirella e Lipe Ribeiro antes da eliminação dele na madrugada da sexta-feira, 13. O youtuber iria enviar um recado aos participantes no programa Hora do Faro.

Neste domingo, 15, durante a atração apresentada por Rodrigo Faro, Lucas revelou quais eram os acordos e afirmou estar arrependido, após ser advertido pelo apresentador sobre a gravidade dessas tentativas de burlar as regras do reality show.

“A Mirella falou sobre o carro do tomate. Eu entendi como um pedido para mandar um carro de som para ela. Mas eu não faria isso, porque me prejudicaria”, disse. Segundo Selfie, a funkeira fez esse pedido para saber como estava a reputação dela fora da fazenda.

Lucas revela qual foi o pedido de Mirella na eliminação desta semana #HoraDoFaro #LucasSelfieNoFaro pic.twitter.com/YGKm62nid4 — Hora do Faro (@horadofaro) November 15, 2020

O programa também mostrou uma conversa do influencer com Lipe, na qual o peão o pede para falar a palavra “probleminha” durante a interação da sede com o Hora do Faro, como um código caso ele estivesse sendo mal visto pelo público.

“Ele queria saber se estava sendo odiado aqui fora, se iria perder trabalhos. E, se fosse isso, ele queria se jogar de uma vez e cair fora. Mas agora, vendo a repercussão, vejo que não deveria ter acontecido e me arrependo”, revelou Lucas.

Lucas diz que se arrepende de ter combinado plano com Lipe #HoraDoFaro #LucasSelfieNoFaro pic.twitter.com/cQwKaaOOik — Hora do Faro (@horadofaro) November 15, 2020

Rodrigo Faro interviu na entrevista para alertar o rapaz. “Em um jogo como ‘A Fazenda’, isso é absolutamente proibido. Você não acha que é uma atitude errada combinarem esse tipo de coisa?”, questionou o apreentador. Então, Lucas admitiu o erro.

“Isso é uma coisa que me arrependo muito, isso foi numa semana que eu estava completamente mal com várias coisas que estavam acontecendo ali. Eu tinha certeza que eu ia sair tipo muito chutado (...) Agora, vendo os rumos do jogo, é algo que me envergonho que não deveria ter acontecido”, admitiu.

