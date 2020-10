'A Fazenda 12': Cartolouco é o 4º participante eliminado em 2020

Jojo Todynho, Cartolouco e Biel, participantes estão na 4ª Roça de 'A Fazenda' em 2020 Foto: Record TV / Divulgação de 'A Fazenda 12' | Instagram / @afazendarecord

Cartolouco foi o eliminado da 12ª edição de A Fazenda na noite desta quinta-feira, 8, com apenas 24,9% da preferência do público. Jojo Todynho, com 44,31%, e Biel, com 20,8% dos votos, os outros participantes da Roça desta semana, permanecem na disputa do reality show.

Na última quarta, ele chegou a disputar a Prova do Fazendeiro, vencida por Luiza Ambiel. No dia da formação da Roça, Lucas Selfie teve o poder de remanejar votos entre participantes, fazendo com que Cartolouco fosse o mais votado.

Antes dele, já foram eliminados Fernandinho Beatbox, JP Gadêlha e Rodrigo Moraes.

Confira abaixo todos os participantes da Fazenda neste ano de 2030: