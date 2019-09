'A Fazenda 11': Marcos Mion fala sobre escolha dos participantes

Marcos Mion e Rodrigo Carelli em coletiva sobre a 11ª edição de 'A Fazenda 11'. Foto: YouTube / @A Fazenda

A Fazenda 11, nova edição do reality show da Record TV, estreia na próxima terça-feira, 17. O apresentador Marcos Mion, ao lado da direção do programa, recebeu jornalistas em uma coletiva na tarde desta quinta-feira, 12, e falou sobre a escolha da lista de participantes.

"Tem um processo fundamental e vertical de escolha de elenco. Essas pessoas [participantes] passam por várias entrevistas. Cada uma tem uma característica. Eles conseguem montar esse time de uma forma que é uma quebra cabeça. Você não pode ter tudo de um jeito ou tudo de outro, você tem que ter uma mini sociedade aqui dentro", analisou Mion.

O apresentador ainda relembrou uma história envolvendo a escolha dos participantes de A Fazenda 10: "Todo mundo tem sua lista [de quem deveria estar] e muita propriedade nessa lista. Confesso que cheguei o ano passado aqui assim. Como já passou posso até falar".

"Na época, a Nadja [Pessoa] tinha acabado de fazer o Power Couple com o [Vinicius] D'Black. Ela 'causou' no Power Couple, mas eu questionei: 'cara, ela vai estar sem o D'Black. Acho que ela era assim [junto] com ele, porque tinham uma relação, a gente via o casal'. 'Ela sozinha... tem certeza? Ela não vai ser aquela mulher que foi no Power Couple'. Paguei a língua", continuou.

Segundo informações da direção, a produção de A Fazenda conta com cerca de 350 pessoas, sendo que apenas 15 delas sabem o nome de artistas que estão na lista de participantes.

"Só as pessoas que realmente precisam [sabem]. Cada dia tem uma pessoa nova que a gente precisa contar, porque tem alguma coisa de produção que precisa ser feita, como um macacão que precisa por o nome", afirmou o diretor Rodrigo Carelli.

Marcos Mion ainda falou sobre o empenho de personalidades em participar de A Fazenda: "O mais impressionante é que as pessoas estudam e se preparam, de fato. Veem as outras temporadas, ficam seguindo e vendo todos os nomes que surgem na imprensa. Chegam aqui e, duas horas depois, qualquer estratégia que a pessoa fez, vai tudo por água abaixo."

Sobre a influência de fã-clubes dos artistas na definição das votações das roças, o apresentador também deu sua opinião.

"Sim, fã clube existe. Mas eu aprendi que o público da Fazenda é um público muito maior do que qualquer fã clube. As pessoas que assistam e gostam do programa, independente de quem está", afirmou Marcos Mion.

O ex-CQC Lucas Salles, que foi anunciado como apresentador de conteúdos de A Fazenda em plataformas digitais da Record, respondeu sobre a polêmica envolvendo sua esposa, Camila Colombo, que era 'hater' de Marcos Mion no Twitter há alguns anos.

"Eu acho que ela era a fim do Mion. Posso falar a verdade? Se duvidar ela vai dar em cima dele alguma hora", brincou.

Confira abaixo a estreia de Lucas Salles em A Fazenda, em um vídeo falando sobre memes do reality show.

