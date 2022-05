'A Favorita': Confira como está o elenco da novela atualmente

A novela 'A Favorita' (2008), escrita por João Emanuel Carneiro, está sendo reprisada no 'Vale a Pena Ver de Novo', da TV Globo. Foto: TV Globo/ Frederico Rozario

Voltou a ser exibida na TV Globo A Favorita, a novela de sucesso escrita por João Emanuel Carneiro. Exibida originalmente em 2008, a trama protagonizada por Patrícia Pillar e Claudia Raia começou a ser reprisada no Vale a Pena Ver de Novo nesta segunda-feira, 16.

A novela conta a história da rivalidade entre Flora (Patrícia Pillar) e Donatella (Claudia Raia) — que fez o público passar meses tentando entender quem era a mocinha e quem era vilã.

Além das protagonistas, o elenco da produção conta com grandes nomes como Mariana Ximenes, Murilo Benício, Lilia Cabral, Cauã Reymond e Taís Araújo. Confira abaixo como estão esses atores 13 anos após a estreia da novela:

Claudia Raia

Claudia Raia interpretou a personagem Donatella em 'A Favorita' Foto: Globo/ Instagram/ @claudiaraia

Donatella foi criada pela família de sua vizinha Flora (Patrícia Pillar), com quem formou a dupla sertaneja Faísca e Espoleta. Largou o grupo para se casar com o herdeiro Marcelo Fontana, com quem teve um filho, que foi seqüestrado e nunca mais apareceu. Depois que seu marido foi assassinado por Flora, Donatela se casou com Dodi (Murilo Benício), ex-marido de Flora, e criou Lara (Mariana Ximenes) filha de seu marido com sua rival.

Patrícia Pillar

Patrícia Pillar interpretou a personagem Flora em 'A Favorita' Foto: Globo/ Instagram/ @patriciapillar

Flora foi casada com Dodi (Murilo Benício), atual marido de Donatela e, depois de sair da cadeia, vai se envolver com o jornalista Zé Bob (Carmo Dalla Vecchia). Após passar 18 anos presa, ela sai disposta a provar sua inocência e a reconquistar tudo que lhe foi tirado, inclusive o amor de sua filha Lara (Mariana Ximenes), que foi criada por Donatela.

Mariana Ximenes

Mariana Ximenes interpretou a personagem Lara em 'A Favorita' Foto: Globo/ Instagram/ @marixioficial

Lara foi criada por Donatela, mas é filha biológica de Flora e Marcelo, marido assassinado de Donatela. Apesar de Lara ser neta e única herdeira do milionário Gonçalo (Mauro Mendonça), é uma pessoa simples. Lara cursa faculdade de geologia e namora Cassiano (Thiago Rodrigues), um operário da fábrica de seu avô.

Murilo Benício

Murilo Benício interpretou o personagem Dodi em 'A Favorita' Foto: Globo/ Instagram/ @murilobeniciooficial

Sua mulher, Donatela, é viúva do milionário Marcelo, seu amigo de infância. Antes de se casar com ela, ele foi casado com Flora. Agora, mora no Rancho Fontana, com Donatela, Lara, Irene (Glória Menezes) e Gonçalo (Mauro Mendonça). Autoritário com os empregados, Dodi desperta a antipatia de Lara, Irene e dos funcionários da empresa de Gonçalo.

Lilia Cabral

Lilia Cabral interpretou a personagem Catarina em 'A Favorita' Foto: Globo/ Instagram/ @liliacabral

Casada com Leonardo (Jackson Antunes), tem dois filhos, Domenico (Eduardo Mello) e Mariana (Clarice Falcão). Abriu mão da carreira para se tornar dona de casa e sofre com as grosserias dos filhos e com o descaso e a indiferença do marido. Catarina é tratada como uma empregada por Leonardo e faz vista grossa para os casos extraconjugais dele.

Cauã Reymond

Cauã Reymond interpreta o personagem Halley em 'A Favorita' Foto: Globo/ Instagram/ @cauareymond

Halley é um malandro bon vivant. Filho da cafetina Cilene (Elizangela), foi educado de forma bastante conservadora, mas os princípios não entraram em sua cabeça. Só pensa em enriquecer a qualquer custo.

Taís Araújo

Taís Araújo interpreta a personagem Alícia em 'A Favorita' Foto: Globo/ Instagram/ @taisdeverdade

Alícia é a única pessoa capaz de enfrentar seu pai, o temido político Romildo Rosa (Milton Gonçalves). Diz que ele é corrupto, mas não consegue recusar o dinheiro dele. Faz chantagem com o pai, ameaçando contar os podres dele se não fizer suas vontades. Apaixona-se por Zé Bob (Carmo Dalla Vecchia), um jornalista que insiste em denunciar as falcatruas de Romildo.