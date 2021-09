'A Família Addams 2': MGM divulga novo trailer; assista

MGM divulga trailer de 'Família Addams 2' Foto: YouTube/MGM

Um novo trailer do filme A Família Addams 2 foi divulgado nesta terça-feira, 7. A MGM publicou as imagens no canal oficial no YouTube.

O lançamento da animação do longa será no dia 1º de outubro, nos cinemas dos Estados Unidos e em plataformas de streaming para a compra ou aluguel.

No Brasil, a data de estreia ainda não foi divulgada.

Charlize Theron será Morticia, Finn Wolfhard o Feioso, Oscar Isaac será Gomez, Chloé Grace Moretz interpretará Wandinha, Allison Janney será Margaux Needler, Nick Kroll como o Tio Chico, Elsie Fisher interpreta Parker Needler, Aimee Garcia como Denise, Bette Midler será a Vovó, e Scott Underwood estará no papel de Mitch.

"Procurando uma maneira de assustar sua vida? Faça as malas e junte-se à Família Addams em sua viagem familiar", diz a legenda do trailer no YouTube.

Assista ao vídeo: