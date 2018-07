'A espiã' traz fatos reais de uma judia holandesa contra guerra

'A Espiã' Foto: Reprodução / Netflix

Trata-se do filme escolhido para representar a Holanda na disputa por uma vaga no Oscar do ano de 2007. O longa traz a história de uma jovem judia holandesa que atua durante a Segunda Guerra Mundial.

Apesar de poucos nomes conhecidos do grande público, conta com boas atuações e é uma boa pedida a quem busca cinema europeu de qualidade.

