'A Dona do Pedaço': Walcyr Carrasco desmente morte de personagem

Vivi Guedes (Paolla Oliveira) ao lado de sua irmã, Fabiana (Nathalia Dill) em 'A Dona do Pedaço' Foto: Victor Pollak / Globo / Divulgação

Walcyr Carrasco, autor de A Dona do Pedaço, atual novela das 9 da Globo, usou seu perfil no Twitter para desmentir boatos sobre a morte da personagem Fabiana, vivida por Nathalia Dill, na trama.

"Estou pasmo com o descaramento das fake news. Agora inventaram que a Fabiana (Nathalia Dill) vai morrer. Mentira", esclareceu o autor.

Na noite do último domingo, 1º, Walcyr Carrasco também abordou a trama de Glamour Garcia, que vive a transexual Britney em A Dona do Pedaço.

"Alguém noticiou que eu faria a Britney 'virar homem'? Que coisa ridícula. Cuidado com as fake news!", escreveu.

Estou pasmo com o descaramento das fake news. Agora inventaram que Fabiana @NathaliaDillOfi vai morrer. Mentira. — Walcyr Carrasco (@WalcyrCarrasco) September 1, 2019 Alguém noticiou que eu faria a Britney "virar homem"? Que coisa ridícula. Cuidado com as fake news! — Walcyr Carrasco (@WalcyrCarrasco) September 1, 2019

Em entrevista ao Altas Horas no último sábado, 31, Walcyr Carrasco falou sobre o processo de criação dos personagens de A Dona do Pedaço.

Sobra Fabiana, personagem de Nathalia Dill, contou: "As pessoas me perguntam muito: 'como uma pessoa criada no convento faz isso?'. Olha, vou dizer que eu conheço uma pessoa assim, e eu me inspirei um pouco nessa pessoa da vida real".

"Eu crio muito por intuição. Foi surgindo, aparecendo. Eu tinha a ideia inicial da Maria da Paz, que a Juliana Paes faz maravilhosamente bem, tinha a vilã, que é a Agatha Moreira, Josiane, que quer ser digital influencer e não consegue, e tinha a freirinha, que é a Nathalia Dill, a Fabiana, uma ex-freira que é do mal"

"Eu fiquei muito surpreso até com o sucesso de A Dona do Pedaço porque foi uma novela que aconteceu de repente. Escrevi a sinopse, inventei a história, tudo, em duas semanas. Não planejei tanto assim. Estou escrevendo à medida que vai acontecendo. A história vai me chamando. Não foi nada planejado", concluiu.