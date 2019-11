'A Dona do Pedaço': veja tudo que aconteceu no último capítulo

Josiane (Agatha Moreira) abraça Maria da Paz (Juliana Paes) em cena do último capítulo de 'A Dona do Pedaço'. Foto: Reprodução de 'A Dona do Pedaço' (2019) / TV Globo

A Dona do Pedaço, novela das 9 da Globo, chegou ao fim após ter seu último capítulo exibido na noite desta sexta-feira, 22. Se você não conseguiu assistir o final da novela, confira a seguir tudo o que aconteceu.

Também é possível assistir à reprise, que vai ao ar neste sábado, após o Jornal Nacional. A íntegra do último capítulo também ficará disponível no Globoplay.

Três casamentos, dois pedidos de casamento, duas mortes e uma reviravolta na história da vilã Josiane marcaram o último capítulo de A Dona do Pedaço. Veja abaixo:

O último capítulo de A Dona do Pedaço

O último capítulo de A Dona do Pedaço teve início com Maria da Paz (Juliana Paes) recusando o pedido de casamento de Régis (Reynaldo Gianecchini): "Aceito suas flores, seu carinho e seu amor como gesto de amizade e só".

Cena do último capítulo da novela 'A Dona do Pedaço'. Foto: Reprodução de 'A Dona do Pedaço' (2019) / TV Globo

Em seguida, a personagem anuncia sua gravidez para Amadeu (Marcos Palmeira): "Aceito suas flores como prova do seu amor, mas preciso te falar que não somos só nós dois. Eu estou grávida! Sim! Eu quero me casar com você!"

Os dois se casam. Após o beijo, Maria da Paz arremessa o buquê e quem pega é Lyris (Deborah Evelyn), que pede Tonho (Betto Marque), o entregador de "bolos de limão", em casamento.

Cena do último capítulo de 'A Dona do Pedaço'. Foto: Reprodução de 'A Dona do Pedaço' (2019) / TV Globo

Nasce Sol, a segunda filha de Maria da Paz e Amadeu, e irmã de Josiane.

Cena do último capítulo de 'A Dona do Pedaço'. Foto: Reprodução de 'A Dona do Pedaço' (2019) / TV Globo

Vivi Guedes (Paolla Oliveira) encontra um descuido de Camilo para ligar para Chiclete (Sérgio Guizé) e pedir socorro. Ele pede que ela envie a localização por meio do celular que lhe havia entregado recentemente.

Cena do último Capítulo da novela 'A Dona do Pedaço'. Foto: Reprodução de 'A Dona do Pedaço' (2019) / TV Globo

Chiclete chega à casa na floresta e troca socos em um embate com Camilo. Chiclete abraça Vivi e, na sequência, Camilo aparece com uma faca, gritando. O pistoleiro dá um tiro no investigador, que morre em sequência.

Vivi e Chiclete se encontram com Otávio (José de Abreu) e Beatriz (Natália do Valle) e conseguem fugir. Antes, Vivi Guedes publica um último recado aos seus seguidores na rede social.

Cena do último capítulo de 'A Dona do Pedaço'. Foto: Reprodução de 'A Dona do Pedaço' (2019) / TV Globo

O casal aparece em uma praia aproveitando a união.

Cena do último capítulo da novela 'A Dona do Pedaço'. Foto: Reprodução de 'A Dona do Pedaço' (2019) / TV Globo

Rock (Caio Castro) consegue vencer a luta mais importante de sua carreira e ganha o cinturão. No decorrer do último capítulo, Rock ganha outra luta, diante de um público maior, e ostenta novos cinturões.

Em seguida, se casa com Joana (Bruna Hamú). Agno (Malvino Salvador) agarra o buquê arremessado pela noiva.

Cena do último capítulo da novela 'A Dona do Pedaço'. Foto: Reprodução de 'A Dona do Pedaço' (2019) / TV Globo

Agno casa com seu namorado, Leandro (Guilherme Leicam) em uma cerimônia íntima com a família. Régis não comparece. Segundo Lyris (Deborah Evelyn), "ele está bem radical" após ter se convertido religiosamente.

Os dois dão seu primeiro beijo em A Dona do Pedaço.

Cena do último capítulo da novela 'A Dona do Pedaço'. Foto: Reprodução de 'A Dona do Pedaço' (2019) / TV Globo

Régis, convertido, se encontra na prisão com Josiane (Agatha Moreira). A vilã se despede de Gerusa (Ana Furtado), que é liberada da prisão.

Cena do último capítulo de 'A Dona do Pedaço'. Foto: Reprodução de 'A Dona do Pedaço' (2019) / TV Globo

Téo (Rainer Cadete) diz que está "se aproximando muito" de Kim (Monica Iozzi) e pede para que se "aproximem mais". "Se você for tão bom de cama quanto de câmera, eu topo", responde a personagem, antes de beijar seu novo par romântico em A Dona do Pedaço.

Cena do último Capítulo da novela 'A Dona do Pedaço'. Foto: Reprodução de 'A Dona do Pedaço' (2019) / TV Globo

Fabiana (Nathalia Dill) aparece ao lado de Rael (Rafael Queiroz) "encomendando almas" como matadores de aluguel. "Aqui nós somos Matheus, mas também somos Ramirez. Agradeço a confiança", diz a ex-noviça a um 'cliente'.

'Anos depois' em A Dona do Pedaço

Na reta final do último capítulo de A Dona do Pedaço, há uma passagem de tempo, indicada pela frase "alguns anos depois...".

A saída de Josiane da prisão é exibida. Na porta da cadeia, ela se encontra com seus pais, Maria da Paz e Amadeu, dando um forte abraço em sua mãe.

Cena do último capítulo de A Dona do Pedaço. Foto: Reprodução de 'A Dona do Pedaço' (2019) / TV Globo

Josiane, então, chega em casa e se depara com sua nova irmã, além da governanta Ellen, em quem dá um abraço. "O Carlito está viajando. Seu irmão está enorme, está de férias", justifica Amadeu sobre a ausência de seu filho na cena.

Amadeu comenta que Josiane será incluida na herança do casal: "Nesse testamento, na verdade, você não vai herdar nada. Você vai receber uma mesada que vai ser decidida legalmente. Depois, se tiver filhos, metade vai pra eles, e 50% fica com a Sol".

Jô pede o celular à mãe para falar com Régis. O ex-marido de Maria da Paz a revê após tantos anos, e, na sequência, leva Josiane para ser missionária.

Cena do último capítulo de 'A Dona do Pedaço'. Foto: Reprodução de 'A Dona do Pedaço' (2019) / TV Globo

"A única coisa que espero é que ela tenha mudado de verdade. Eu aprendi, Amadeu. A gente dá o que a gente tem para os filhos, e o resto é com eles. É como você diz, filho tem que voar. Agora a gente tem a nossa Sol!", diz a personagem de Juliana Paes.

Em um encontro de sua igreja, Jô conhece Josué (Mateus Solano), com quem conversa. Ela repara em um relógio do personagem, e fala sobre sua antiga vida "fútil".

Cena do último capítulo da novela 'A Dona do Pedaço'. Foto: Reprodução de 'A Dona do Pedaço' (2019) / TV Globo

Cena do último capítulo da novela 'A Dona do Pedaço'. Foto: Reprodução de 'A Dona do Pedaço' (2019) / TV Globo

Régis, conversando com Jô no alto do Minhocão, a pede em casamento. Josiane diz que aceita, e, logo em seguida, o beija. Subitamente, a personagem mostra que, no fundo, não se arrependeu de suas vilanias ao longo de A Dona do Pedaço e empurra Régis do alto do viaduto. O personagem aparece sem vida sobre um carro.

Cena do último capítulo da novela 'A Dona do Pedaço'. Foto: Reprodução de 'A Dona do Pedaço' (2019) / TV Globo

Josiane vai atrás de Josué, mostrando-se interesseira, e diz que Régis desistiu da missão. A última cena do último capítulo de A Dona do Pedaço encerra com um close no rosto de Josiane, que ganha contornos demoníacos.

Cena do último capítulo da novela 'A Dona do Pedaço'. Foto: Reprodução de 'A Dona do Pedaço' (2019) / TV Globo

Última cena de Josiane (Agatha Moreira) em 'A Dona do Pedaço' Foto: Reprodução de 'A Dona do Pedaço' (2019) / TV Globo

O que aconteceu com os personagens após o último capítulo de A Dona do Pedaço?

Abel (Pedro Carvalho) se casa com Britney (Glamour Garcia), após uma história cheia de idas e vindas. O aguardado beijo entre os dois ocorreu apenas durante o casamento.

Cornélia (Betty Faria) decide se reconciliar com Chico (Tonico Pereira) durante o casamento de Abel e Britney. Ela também faz as pazes com Sabrina (Carol Garcia), afirmando que a jovem também será sua herdeira.

Fabiana (Nathalia Dill) decide voltar para o Espírito Santo. Após tentar reorganizar as finanças do convento em que foi criada, é convidada por Rael (Rafael Queiroz) e decide ir embora com ele. Os dois retornam a Rio Vermelho, na casa da família Ramirez, e seguem a 'tradição' da família em 'encomendar almas'.

Antero (Ary Fontoura), no dia em que se casaria com Evelina (Nívea Maria), se recorda durante uma dança que, na verdade, amava Marlene (Suely Franco) antes de sofrer a perda de memória. O casamento é mantido, trocando-se 'apenas' a noiva.

Kim (Monica Iozzi) e Téo (Rainer Cadete) se mudam para os Estados Unidos, após uma boa proposta de trabalho. Os dois se beijam no último capítulo de A Dona do Pedaço. Téo se transforma em um "grande fotógrafo internacional".

Cássia (Mel Maia) vai morar nos Estados Unidos, para estudar em Harvard. Lá ela continua convivendo com o amigo Merlin (Cadu Libonati) , irmão de Téo.

Ellen (Rosane Gofman) é chamada para trabalhar de novo para Maria da Paz após ela recuperar seu apartamento.

Coisas que não fizeram sentido em A Dona do Pedaço

Relembre na galeria abaixo uma série de cenas e momentos de A Dona do Pedaço que não fizeram tanto sentido quanto deveriam:

'A Dona do Pedaço' A novela 'A Dona do Pedaço' chega ao fim em 22 de novembro de 2019. Relembre a seguir alguns momentos da trama que parecem não fazer muito sentido.

Foto: Cesar Alves / Globo / Divulgação

Foto: Cesar Alves / Globo / Divulgação

A foto da morte de Jardel Na cena em que Fabiana (Nathalia Dill) flagra Josiane (Agatha Moreira) empurrando Jardel (Duio Botta) em frente a um caminhão, a personagem segura seu celular na posição vertical. Em praticamente todas as ocasiões em que a imagem aparece posteriormente, o formato da imagem indica que ela foi tirada com o celular na horizontal.

Foto: Reprodução de cena da novela 'A Dona do Pedaço' (2019) / TV Globo



Foto: Reprodução de cena da novela 'A Dona do Pedaço' (2019) / TV Globo

A relação entre Britney e Abel Ao longo de 'A Dona do Pedaço', o romance entre Britney (Glamour Garcia) e Abel (Pedro Carvalho) se arrastou com muitas idas e vindas. Na reta final da novela, o português decidiu pedir a amada em casamento - o detalhe é que os dois nunca sequer se beijaram em cena.

Foto: Reprodução de cena da novela 'A Dona do Pedaço' (2019) / TV Globo





Foto: Reprodução de cena da novela 'A Dona do Pedaço' (2019) / TV Globo

Músicas de encerramento de 'A Dona do Pedaço' A 'sintonia' da trilha sonora durante os encerramentos de 'A Dona do Pedaço' causou certa estranheza. Após alguns capítulos terminados em cenas tensas, foi possível ouvir a animada 'Beijo Geladinho' ("Eu tô te vendo! Eu tô sentindo! Eu tô chorando, eu tô sorrindo! Eu tô a fim de te encontrar!"), de Netinho de Paula, ou 'Namorada Reserva' ("Amante não! Respeita ela! Minha namorada reserva, ai, ai, ai"), dos sertanejos Hugo e Guilherme, que não combinavam muito com a situação.

Foto: Reprodução de cena da novela 'A Dona do Pedaço' (2019) / TV Globo

Foto: Reprodução de cena da novela 'A Dona do Pedaço' (2019) / TV Globo

Músicas de encerramento de 'A Dona do Pedaço' Um exemplo disso ocorreu no encerramento do capítulo de 26 de outubro: Téo (Rainer Cadete) analisa o celular de Fabiana (Nathalia Dill), e encontra uma imagem que comprova que sua noiva, Josiane (Agatha Moreira) assassinou o mordomo Jardel (Duio Botta). A envolvente trilha sonora de suspense é cortada repentinamente e o telespectador passa a ouvir "Amante não! Respeita ela! Minha namorada reserva, ai, ai, ai!"

Foto: Reprodução de cena da novela 'A Dona do Pedaço' (2019) / TV Globo





Foto: Reprodução de cena da novela 'A Dona do Pedaço' (2019) / TV Globo

Único investigador da cidade? Todos os casos de polícia de 'A Dona do Pedaço' ocorridos em São Paulo acabavam indo para as mãos do mesmo investigador, Camilo (Lee Taylor) e de sua equipe, posteriormente integrada também por Yohana (Monique Alfradique). Por exemplo, a 'queda' de Josiane na fábrica Bolos da Paz, que fica na região do bairro do Bixiga, próximo a onde ocorreu o atropelamento de Chiclete (Sergio Guizé) por Camilo, a morte do mordomo Jardel (Duio Botta), ocorrida em frente à estação Conceição, a agressão de Paixão (Duda Nagle) a Márcio (Anderson Di Rizzi) durante o casamento de Kim (Monica Iozzi), em uma igreja localizada em região afastada da cidade, ou a morte de Cosme (Osvaldo Mil) na mansão de Otávio (José de Abreu) e Beatriz (Natália do Valle), em região rica da cidade. Momentos após os crimes, sempre havia a presença dos mesmos nomes da polícia no local.

Foto: Reprodução de cena da novela 'A Dona do Pedaço' (2019) / TV Globo

Foto: Reprodução de cena da novela 'A Dona do Pedaço' (2019) / TV Globo

'Dupla dinâmica' de advogados Situação semelhante aconteceu em relação aos advogados da trama, Antero (Ary Fontoura) e Amadeu (Marcos Palmeira). Mesmo com um ou outro advogado aparecendo ao longo da trama, como o que defendeu Josiane no julgamento por seus crimes, a dupla prestou serviços a diversos personagens, pelos mais variados motivos. Antero, por exemplo, foi procurado por Fabiana (Natalia Dill), Régis (Reynaldo Gianecchini), Eusébio (Marco Nanini) e Maria da Paz (Juliana Paes). Amadeu, ex-marido de Maria da Paz, também representou alguns clientes ao longo da novela, especialmente os ligados à sua família. Na audiência do divórcio entre Agno (Malvino Salvador) e Lyris (Débora Evelyn), qual dupla estava presente representando seus clientes? É claro, Antero e Amadeu.

Foto: Reprodução de cena da novela 'A Dona do Pedaço' (2019) / TV Globo

Foto: Reprodução de cena da novela 'A Dona do Pedaço' (2019) / TV Globo

'Best Cake' O reality show 'Best Cake', exibido dentro da novela e apresentado por Angélica, teve diversas inconsistências. Para começar, no momento da pré-seleção. Boninho, que definia quem entraria para o programa, chamava os participantes de três em três e, mesmo sem saber da qualidade dos seus concorrentes, aprovava-os ou eliminava-os. Por fim, restaram três para duas vagas: Maria da Paz (Juliana Paes), Abel (Pedro Carvalho) e dona Céu (Dja Marthins), que chegaram, inclusive, entre os melhores colocados ao fim da atração. Não seria mais lógico avaliar antes todos os bolos e, em seguida, anunciar quem estava classificado ou não?

Foto: Reprodução de cena da novela 'A Dona do Pedaço' (2019) / TV Globo





Foto: Reprodução de cena da novela 'A Dona do Pedaço' (2019) / TV Globo

'Best Cake' Ao descobrir que a participante Maria da Paz (Juliana Paes) conhecia a jurada Vivi Guedes (Paolla Oliveira), Angélica afirmou: "Se vocês têm alguma relação pessoal, realmente, você não pode continuar a participar. Vocês não podem se conhecer". O programa, porém, continuou após Vivi ameaçar deixá-lo caso Maria da Paz fosse eliminada. As duas já haviam se encontrado anteriormente em diversas ocasiões, inclusive quando Maria da Paz foi alertar Vivi sobre os perigos de se relacionar com Chiclete (Sérgio Guizé). Além de ter relações pessoais com a vencedora do 'Best Cake', a personagem de Paolla Oliveira também tinha que avaliar Abel, que 'representava' a fábrica de sua própria irmã, Fabiana (Nathalia Dil), fazendo questão de falar o nome da empresa por diversas vezes. O fato, porém, não foi visto com estranheza pela produção.

Foto: Reprodução de cena da novela 'A Dona do Pedaço' (2019) / TV Globo



Foto: Reprodução de cena da novela 'A Dona do Pedaço' (2019) / TV Globo

'Best Cake' Em outra cena, Abel (Pedro Carvalho) coloca todos os ovos restantes em sua cesta - é possível ver que há ao menos 10 deles. Quando outro participante, que ainda não havia pego o ingrediente, se aproxima, o português nega. "Me disseram que os ingredientes são para todo mundo usar!", rebate o concorrente, antes de ser ameaçado por Abel: "É mais fácil eu fazer-te engolir esses ovos pela goela abaixo do que estragares a minha receita, portanto, sai fora!". O rapaz reage: "Você quer brigar? Quer levar uma peneirada na cabeça?". Na sequência, Abel chama um diretor do programa que diz apenas: "Quem brigar vai ser eliminado imediatamente". O participante recua sem os ovos e Abel continua com todos para ele. Parece estranho que um concorrente possa 'monopolizar' determinado ingrediente, prejudicando, assim, os outros participantes.

Foto: Reprodução de cena da novela 'A Dona do Pedaço' (2019) / TV Globo

Foto: Reprodução de cena da novela 'A Dona do Pedaço' (2019) / TV Globo

Após propaganda de delivery, pedido por telefone Por volta dos 18 minutos do capítulo de 'A Dona do Pedaço' exibido em 18 de setembro de 2019, Rock (Caio Castro) conversa com seu irmão Zé Helio (Bruno Bevan), em uma cena com destaque claríssimo para a publicidade de um aplicativo de entrega de comida. Em seguida, há uma cena rápida entre Agno (Malvino Salvador) e Leandro (Guilherme Leicam) em um restaurante e, na sequência, aparece Kim (Monica Iozz) em casa, conversando com Márcio (Anderson Di Rizzi) pelo telefone. A personagem afirma que vai pedir uma pizza.

Foto: Reprodução de cena da novela 'A Dona do Pedaço' (2019) / TV Globo





Foto: Reprodução de cena da novela 'A Dona do Pedaço' (2019) / TV Globo

Após propaganda de delivery, pedido por telefone O mais lógico seria a personagem utilizar o aplicativo da cena anterior para fazer o pedido no delivery, correto? Errado. Kim usou o próprio celular para ligar na pizzaria e solicitar a entrega. A proximidade de uma cena com a outra chamou atenção nas redes sociais à época, e o fato foi notado com ironia.

Foto: Reprodução de cena da novela 'A Dona do Pedaço' (2019) / TV Globo





Foto: Reprodução de cena da novela 'A Dona do Pedaço' (2019) / TV Globo

A Dona do Pedaço

A Dona do Pedaço trouxe Maria da Paz (Juliana Paes) como protagonista. Vinda de uma família da matadores de aluguel, os Ramirez, ela se apaixona por Amadeu (Marcos Palmeira), da família Matheus, seus rivais.

Após seu noivo sofrer um atentado no dia do casamento, levando um tiro de Dulce (Fernanda Montenegro), avó de Maria da Paz, a jovem foge da cidade de Rio Vermelho, no Espírito Santo, e encontra refúgio na casa de Marlene (Suely Franco), parente do padre da região.

Lá, a personagem de Juliana Paes é avisada por sua mãe que Amadeu teria morrido - o que era mentira, mas tanto Evelina (Nívea Maria) quanto Nilda (Jussara Freire) acreditavam que seria melhor que o casal não soubesse mais um do outro.

Maria da Paz dá à luz Josiane (Agatha Moreira), e faz fortuna montando uma fábrica de bolos. Após crescer, sua filha tem aspiração a se tornar uma influenciadora digital, e para tal aplica diversos golpes em sua mãe.

Cena do último capítulo da novela 'A Dona do Pedaço'. Foto: Reprodução de 'A Dona do Pedaço' (2019) / TV Globo

Josiane faz com que Maria da Paz perca sua fábrica e sua mansão. Ela, porém, perde a fábrica para Fabiana (Nathalia Dill), após ceder a chantagens, uma vez que a personagem tinha uma foto que comprovava que o assassinato de Jardel (Duio Botta) havia sido cometido por Jô.

Na reta final de A dona do Pedaço, Josiane acaba sendo presa. Na reta final, Maria da Paz consegue reconquistar sua fábrica graças a um documento de "venda simulada" assinado por sua filha, encontrado com a ajuda de Agno.

A protagonista também reencontra suas sobrinhas, Vivi Guedes e Fabiana, desaparecidas quando eram crianças.

As mortes de A Dona do Pedaço

O início de A Dona do Pedaço foi repleto de sangue: Dulce (Fernanda Montenegro), matriarca dos Ramirez, morreu em um dos primeiros capítulos.

Antes de partir, atirou em Miroel (Luiz Carlos Vasconcelos), Ticiana (Áurea Maranhão) e Vicente (Álamo Facó)

A matança foi uma represália à morte de Zenaide (Maeve Jinkings), irmã de Maria da Paz e mãe de Fabiana e Vivi.

Edilene (Cynthia Senek), empregada da casa de Otávio (José de Abreu) e Beatriz (Natália do Valle) morreu após tentar realizar um aborto. Seu pai, o motorista Cosme (Osvaldo Mil), morreu tempos depois.

Nilda (Jussara Freire) partiu pedindo por vingança a Rael e Amadeu em seu leito de morte.

Gilda (Heloísa Jorge) morreu após iniciar tardiamente seu tratamento, aconselhada por Josiane a omitir sua doença diante do marido, Amadeu.

Josiane assassinou dois personagens: o mordomo Jardel (Duio Botta) e o garoto de programa Lucas (Kainan Ferraz). Ela ainda tentou matar seu então namorado Téo, sem sucesso.

No último episódio de A Dona do Pedaço Camilo (Lee Taylor) é morto após levar um tiro de Chiclete (Sérgio Guizé), e Régis (Reynaldo Gianecchini) morre depois de ser empurrado por Josiane do alto de um viaduto.

O que vai acontecer com o perfil de Vivi Guedes no Instagram?

O perfil @estiloviviguedes, que atingiu mais de 2,5 milhões de seguidores até o último capítulo de A Dona do Pedaço, não será desativado pela Globo. Até então, a emissora fazia mistério sobre o desfecho do Instagram da personagem Vivi Guedes (Paolla Oliveira).

No penúltimo capítulo, Kim explica o que será feito: "Nós conseguimos fechar a negociação do seu perfil e agora ele será da Globo. Ou seja, os seguimores não ficarão abandonados". "Os meus seguimores agora são da Globo!", emendou Vivi.

O perfil mudará de nome. Deixará de ser @estiloviviguedes e se tornará @PraVcArrasar a partir da próxima segunda-feira, 25.

Segundo a emissora, será uma "plataforma de distribuição de conteúdo de moda e estilo da Globo, com as últimas tendências de moda, tutoriais de maquiagem, ensaios fotográficos e highlights dos personagens e talentos da emissora".

Amor de Mãe - a sucessora de A Dona do Pedaço

Na próxima segunda-feira, 25, estreia a novela Amor de Mãe, substituta de A Dona do Pedaço na faixa do horário nobre da Globo.

