'A Dona do Pedaço': 'Nunca tinha feito cena assim', diz Agatha Moreira sobre 'surra' de Josiane

A novela A Dona do Pedaço exibe nesta segunda-feira, 5, a continuação da cena da 'surra' que a personagem Maria da Paz (Juliana Paes) dá em sua filha, Josiane (Agatha Moreira), após descobrir um golpe que a filha lhe aplicou para desviar parte de seu dinheiro por meio de comissões durante a decoração de sua mansão. A cena, uma das mais esperadas pelos espectadores nas redes sociais, teve início no último minuto do capítulo de sábado, 3.

A cena da surra de Maria da Paz em Josiane foi gravada em 25 de julho e contou com 30 profissionais no set de filmagem, segundo a Globo.

"Eu perguntei para a Juliana [Paes] o que seria melhor: se ela preferia bater de verdade ou não. Ela falou que não. Eu nunca tinha feito cena assim, de apanhar muito. Já tinha levado tapa, mas, quando fiz, foi de verdade, porém, com cuidado", contou Agatha Moreira.

"Acho que a Josiane merece muito estar ali e, na hora que você vê de fato, se dá conta de que é muito triste. Você se compadece com a situação porque é chocante - uma mãe bater assim numa filha. Acho que isso pode acontecer com o público também, mesmo torcendo para ela apanhar. É triste e forte", concluiu.

Juliana Paes, por sua vez, contou que levou algum tempo para se recuperar após a gravação: "no final estava superemotiva. Não consegui parar de chorar. Foi uma cena catártica".

"Fico mais nervosa nessas sequências do que em cenas de emoção, porque é um lugar do ator onde precisam ficar muitas informações: racionais e passionais. Quando você tem que falar muito e, ao mesmo tempo, usar técnica para não machucar o seu colega, não bater com força, e precisa estar com a emoção afiada".

A cena com a surra de Maria da Paz em Josiane em A Dona do Pedaço vai ao ar a partir das 21h18 desta segunda-feira, 5, na Globo.

Outras surras marcantes em novelas

O artifício de brigas e surras é usado com certa frequência nos folhetins da emissora. Em alguns casos, gerando cenas icônicas ou marcantes.

Mulheres Apaixonadas

Em Mulheres Apaixonadas, exibida em 2003, por exemplo, a personagem Dóris (Regiane Alves) apanhava de cinta de seu pai, Carlão (Marcos Caruso), na reta final da novela.

Na trama, a personagem de Regiane era conhecida por maltratar seus avós, Flora (Carmem Silva) e Leopoldo (Oswaldo Louzada) com frequência e afirmar que os idosos seriam um "peso" em sua vida. Carmem Silva morreu aos 92 anos em abril de 2008, dois meses depois de Oswaldo Louzada.

Senhora do Destino

Maria do Carmo (Susana Vieira) e Nazaré Tedesco (Renata Sorrah) marcaram época em seus embates na novela Senhora do Destino. Uma das cenas, porém, marcou o público com uma surra dada por Maria do Carmo na vilã - que estava sem tesouras ou escadas por perto para contra-atacar, no momento.

Celebridade

Na novela Celebridade, exibida originalmente em 2003, uma das cenas mais marcantes e de maior audiência foi a surra de Laura (Malu Mader) em Maria Clara (Cláudia Abreu).

Avenida Brasil

Carminha (Adriana Esteves), vilã de uma das novelas mais marcantes dos últimos tempos, Avenida Brasil, exibida em 2012, foi outra que não se deu bem ao levar uma surra de Monalisa (Heloísa Périssé).

Caminho das Índias

Outra briga marcante foi a protagonizada pelas personagens Melissa (Cristiane Torloni) e Yvone (Letícia Sabatella) em Caminho das Índias.