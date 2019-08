'A Dona do Pedaço': Lucas Lucco fará participação como 'namorado' de Vivi Guedes

Juliana Paes dá vida à protagonista de 'A Dona do Pedaço', Maria da Paz. Na trama, a personagem, que vive em uma cidade do interior, é jurada de morte por membros da família Matheus e consegue fugir para São Paulo com a ajuda de um padre (Fernando Eiras). Lá, recebe a ajuda de Marlene (Suely Franco) e passa a vender bolos para se sustentar. Em algum tempo, fica rica com o sucesso de seus doces. É filha de Evelina (Nívea Maria), neta de Dulce (Fernanda Montenegro), irmã de Zenaide (Maeve Jinkings) e prima de Hélcio (Dionísio Neto). Viverá um romance com Amadeu (Marcos Palmeira).







Foto: João Miguel Júnior / Globo / Divulgação