'A Dona do Pedaço': Bruna Hamú ganhará papel importante na novela

Bruna Hamú fará parte do elenco de A Dona do Pedaço, atual novela das 9 da Globo em breve. A atriz dará vida à personagem Joana, que se envolverá com Rock (Caio Castro) e Maria da Paz (Juliana Paes).

A amizade entre as personagens de Bruna Hamú e Juliana Paes começará de maneira inusitada: durante um assalto. Sua primeira aparição deve ocorrer no 100º capítulo de A Dona do Pedaço.

Joana será uma técnica de enfermagem, doce e prestativa, que tem uma avó doente, e despertará a paixão do lutador Rock, que terminou seu relacionamento com Fabiana (Natalia Dill) no capítulo que foi ao ar na última terça-feira, 27.

"Joana é uma menina muito boazinha. Acredito que o público vai torcer por ela. Ela é o oposto da Josiane", afirmou Bruna Hamú em entrevista ao site Gshow, em referência à vilã de Agatha Moreira.

"Fiquei longe das novelas para me dedicar ao meu filho, mas, agora que ele completou dois anos, estava querendo voltar à minha rotina antiga. Só não esperava um convite para A Dona do Pedaço. Foi muito melhor do que eu esperava", afirmou a atriz.

Em sequência, Bruna Hamú completou: "Nunca trabalhei com a Juliana [Paes] nem com o Caio [Castro], mas sou fã dos dois desde sempre".

