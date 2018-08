'A decisão é dos produtores', diz Fox TV após críticas a personagem de 'Os Simpsons'

Desenho tem sido alvo de críticas por estereotipar indianos com o personagem Apu. Foto: Reprodução de cena de 'Os Simpsons'/Fox

Há quase um ano, Os Simpsons tem sido alvo de críticas nas redes sociais acusado de estereotipar pessoas indianas com o personagem Apu. Em abril, o seriado usou uma cena entre Lisa e Marge para rebater as críticas, mas só agora a Fox, que produz e exibe o desenho, se pronunciou.

Em coletiva de imprensa realizada na última quinta-feira, 2, no Television Critics Association, a CEO da Fox TV, Dana Walden, falou que a responsabilidade de lidar com isso será inteiramente dos produtores do desenho.

"Basicamente, deixamos isso para eles. Os produtores sempre trataram o desenho e os personagens com tanto respeito, que definitivamente confiamos neles para lidar com isso de uma maneira que seja boa para a atração", disse ela, de acordo com a ABC News. "Eu não tenho certeza ainda exatamente sobre como eles vão fazer isso, mas, nós decidimos que era decisão deles", concluiu.

Tudo começou quando, no fim de 2017, foi lançado um documentário cujo título é The Problem with Apu (O problema com Apu, em tradução livre), que usa o personagem de Os Simpsons para exemplificar a problemática de estereótipos de indianos e asiáticos na TV e cinema. Desde então, o seriado da Fox e o personagem Apu têm sido alvo de críticas.

No episódio que foi ao ar no dia 8 de abril deste ano, há uma cena em que Marge faz uma pergunta a sua filha Lisa, ao que ela responde: "É difícil de dizer. Algo que começou há décadas e foi aplaudido e inofensivo agora é politicamente incorreto". A garota, então, olha para um retrato de Apu em seu criado mudo, que conta com a inscrição "Não tenha uma vaca" e complementa: "O que você pode fazer?". As duas personagens direcionam o olhar ao espectador em seguida. A cena foi considerada uma resposta às críticas.

Dias depois, o dublador que faz a voz de Apu na versão americana de Os Simpsons, Hank Azaria, deu sua opinião a respeito da polêmica. "Nós temos que ouvir as pessoas do sul da ásia e da Índia no país quando elas falam sobre o que eles sentem e o que eles pensam sobre esse personagem", disse, em entrevista ao The Late Show, da CBS. "Em termos de televisão, ouvir a vozes significa inclusão da maneira correta. Eu quero ver indianos e sul asiáticos na sala, não de forma representativa, mas genuinamente informando qualquer nova direção que esse personagem possa tomar, incluindo como será dublado ou não dublado. Estou perfeitamente feliz de estar junto ou ajudar na transição para algo novo", opinou.

No mesmo mês, Matt Groening, criador de Os Simpsons, disse ao USA Today que não via problema algum no personagem Apu. "Na verdade, não. Eu estou super orgulhoso do que fazemos no desenho. E acho que esse é um momento em nossa cultura onde as pessoas amam fingir que estão ofendidas".