'A Dama e o Vagabundo': Cachorro protagonista foi resgatado de abrigo

O Vagabundo, da live-action da Disney, e o Vagabundo original, da animação de 1955. Foto: Divulgação/Disney

No começo de agosto, a Disney divulgou as imagens dos cães reais que atuarão no filme live-action de A Dama e o Vagabundo. O mais interessante é que um dos protagonistas, o Vagabundo, foi resgatado de um abrigo que tende a matar alguns animais quando o espaço está lotado ou depois de estarem lá por muito tempo, segundo informou a revista People.

Monte, que tem dois anos de idade e aspectos da raça terrier, foi resgatado pelo Centro de Serviços de Animais do Vale Mesilla, em Las Cruces, Novo México, e enviado para a HALO Animal Rescue, no Arizona. Depois, ele foi escolhido e adotado por um dos treinadores de animais do filme, Mark Forbes.

"Suas anotações diziam que ele é superamigável, cumprimenta as pessoas imediatamente, dá beijos, gosta de atenção, sabe como sentar e anda bem na coleira", disse Heather Allen, presidente e CEO da HALO ao jornal Las Cruces Sun.

Recrutadores de Hollywood escolheram Monte em um processo de seleção secreto no abrigo. "Sabíamos que eles estavam procurando um cachorro para Hollywood, mas não sabíamos o porquê", contou Allen. "Era segredo absoluto, eles estavam procurando por um perfil específico e não sabíamos para quê."

A Dama e o Vagabundo está previsto para estrear em 12 de novembro no novo serviço de streaming da Disney.