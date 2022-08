'A Casa do Dragão' tem maior estreia da história da HBO Max na América Latina

Derivada de 'Game of Thrones', série 'A Casa do Dragão' quebra recorde da HBo Max na América Latina. Foto: HBO

O primeiro episódio de A Casa do Dragão, série derivada do universo de Game of Thrones, chegou no último domingo, 21, à HBO Max e ganhou o título de maior estreia da história da plataforma na América Latina.

De acordo com o serviço de streaming, a produção ultrapassou o recorde anterior, que pertencia à estreia da segunda temporada de Euphoria, em mais de 60%.

Com a animação dos fãs conquistados pela adaptação dos livros de George R.R. Martin, a produção colocou ainda oito tópicos entre os mais falados do Twitter no Brasil no dia da estreia.

O seriado se passa 200 anos antes dos acontecimentos de Game of Thrones e conta a história da Casa Targaryen. Novos episódios serão lançados todo domingo às 22h, com exibição simultânea na HBO, totalizando dez capítulos.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais