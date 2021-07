'A Barraca do Beijo 3' ganha primeiro trailer; confira

Jacob Elordi, Joey King e Joel Courtney, atores de 'A Barraca do Beijo 3' Foto: Divulgação/ Netflix

A Netflix divulgou o primeiro trailer do filme A Barraca do Beijo 3 nesta terça-feira, 6. A franquia de sucesso do streaming tem previsão de estreia para o dia 11 de agosto.

Na prévia, a protagonista Elle, interpretada por Joey King, aparece aproveitando as férias quando é confrontada por uma difícil escolha que pode moldar o futuro das relações dela.

O filme irá mostrar a personagem tendo que escolher entre duas faculdades. Ela precisará decidir se vai para Berkeley com Lee, feito por Joel Courtney, ou se estuda em Harvard com o namorado Noah, interpretado por Jacob Elordi.

Além disso, a trama conta com Rachel, personagem de Meganne Young. O quarteto vai passar os últimos momentos juntos antes da faculdade na casa de praia dos irmãos Flynn.

O longa será dirigido por Vince Marcello, que também trabalhou nas duas produções anteriores. O primeiro filme da franquia adolescente estreou em 2018 na Netflix.