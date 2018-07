Nove provas de que a TV aberta brasileira era menos careta nos anos 1990

'Banheira do Gugu' colocava mulheres com homens numa piscina para tentarem pegar um sabonete. Foto: Reprodução/SBT

É comum ouvir por aí reclamações sobre letras de músicas que falam de sexo explicitamente, ou de novelas que mostram nudez... O problema é que isso não é nada novo e, na verdade, antes era bem pior. Na década de 1990, a televisão aberta brasileira exibiu diversos momentos de nudez, danças sensuais e músicas com letras sugestivas sem qualquer censura de horário.

Em plena tarde de sábado, por exemplo, era possível assistir a uma dança sensual de Tiazinha. Abaixo, relembre algumas cenas exibidas na TV que, hoje, seriam motivo de muitas polêmicas - e claro, memes.

1. Banheira do Gugu

Um clássico dessa década levava diversas mulheres famosas na época, como Nana Gouvêa, Helen Ganzarolli e Fabiana Andrade, de biquíni para uma banheira com um homem de sunga. Lá, a mulher tinha que conseguir pegar um sabonete em um minuto, enquanto o homem tentava impedí-la. Ao redor da banheira, mulheres dançavam sensualmente, também de biquíni, e a câmera insistia em focar no bumbum delas. Muitas vezes, algumas participantes até 'pagavam peitinho'. Vale lembrar que isso tudo era transmitido em plena tarde de domingo.

2. Xuxa só para baixinhos?

Xuxa veste maiô bem decotado para apresentar programa infantil. Foto: Reprodução

Diversas vezes, quando comandava programas infantis, a rainha dos baixinhos usou roupas que muitos considerariam inapropriadas para a atração nos dias de hoje. Maiôs super decotados e microssaias eram algumas das peças.

3. Short dick man

Em 1995, o programa Xuxa Hits levou ao palco uma cantora que interpretou a música Short Dick Man, e fez a plateia toda - cheia de crianças - cantar e dançar. O problema é que a letra, em inglês, significa algo um tanto obsceno e nada infantil: 'não quero um homem de pênis pequeno'. Hoje isso renderia bons memes, certo?

4. Abertura com nude

Em 1992, estava no ar a novela Pedra sobre Pedra, exibida às 20h. A abertura dela, porém, causaria espanto se fosse exibida hoje: uma mulher completamente nua, com os seios e bumbum amostra. Em determinado momento, a câmera inclusive foca nos mamilos. Pelo visto, nessa época ninguém se preocupava muito com classificação indicativa, não é mesmo?

5. Tiazinha e Feiticeira

O Programa H, exibido pela Band, estreou em 1996 e era apresentado por Luciano Huck. Ele revelou a Tiazinha, personagem de Suzana Alves que usava uma máscara e participava do programa vestindo lingeries. Em alguns momentos do programa, ela dançava sensualmente e seduzia alguns convidados. Inicialmente, o programa era exibido à tarde, de segunda a sexta, mas, justamente por conta de alguns quadros da Tiazinha, teve de ser mudado para o horário noturno. Depois de um tempo, Suzana ganhou um programa próprio e foi substituída pela Feiticeira, interpretada por Joana Prado.

6. Camiseta molhada

Mais uma vez o programa Domingo Legal, do Gugu, foi palco de um quadro que não seria muito bem recebido pelo público nas tardes de domingo. A prova da camiseta molhada mostrava mulheres com uma camiseta branca e sem sutiã por baixo. Os convidados tinham de acertar um jato de água nos seios delas e, o grupo que mais acertasse, ganhava a prova.

7. Pokémon e bundas

A década acabou, mas os resquícios da programação dos anos 1990 persistiram, já que, em 2000, os programas de auditório pareciam ainda não se adequar às atrações. Nesse vídeo, por exemplo, no programa Sabadão 2000, Eliana canta Pokémon, música voltada para crianças, enquanto a câmera insistia em mostrar as dançarinas em poses sensuais e em poucos trajes, incluindo Joana Prado fazendo uma espécie de pole dance.

8. Sushi erótico

O Domingão do Faustão protagonizou um dos momentos mais, digamos, bizarros da televisão aberta brasileira. Em plena tarde do dia 26 de outubro de 1997, os atores Oscar Magrini, Márcio Garcia e Matheus Rocha participaram de um quadro em que mulheres nuas serviram sushi sobre seus corpos. Não dá para acreditar que uma cena dessas passou antes das 20h.

9. Programa Fantasia

Essa atração do SBT estreou em 1997 e era apresentado por várias modelos. Ellen Rocche e Fernanda Vasconcellos são algumas das atrizes que começaram carreira lá. O programa mostrava as meninas em roupas curtas e tinha quadros bobos, como a Brincadeira do Para Bola, que focavam mais na aparência das participantes do que nas atividades.