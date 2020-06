'8 anos sem TV Globinho', lembram fãs em aniversário do 'Encontro com Fátima Bernardes'

Fátima Bernardes e Bob Esponja. Foto: Fabiano Silva / Globo / Divulgação | Nickelodeon / Divulgação

O Encontro com Fátima Bernardes completou oito anos no ar nesta quinta-feira, 25, e o fato foi lembrado pela apresentadora no programa desta manhã. Nas redes sociais, diversos usuários aproveitaram a data para lamentar o fim da TV Globinho.

"Hoje o Encontro está completando oito anos e isso só é possível graças à sua companhia!", introduziu Fátima Bernardes.

Na sequência, houve uma versão da música Cheguei, de Ludmilla, com momentos do programa. Mumuzinho e Ney Latorraca foram os entrevistados do programa de hoje.

A TV Globinho foi um programa infantil que exibia desenhos nas manhãs da emissora, exibido de segunda a sexta-feira entre os anos de 2000 e 2011.

A partir do começo de 2012, ano em que estrou o Encontro com Fátima Bernardes, a atração foi transferida aos sábados, onde durou até o ano de 2015.

Em 2018, Fátima Bernardes chegou a responder uma pergunta sobre ter 'acabado' com a TV Globinho (leia a íntegra aqui). "Como a Fátima dorme à noite sabendo que tirou a TV Globinho do ar?", questionou uma repórter, em tom de brincadeira.

A apresentadora respondeu com o mesmo bom humor: "Morre de pena do Bob Esponja, fico com uma dó... Mas a aposentadoria chega pra todo mundo, não é?"

"Quando sugeri o horário da TV Globinho foi porque eu fiz uma análise da manhã da Globo. A gente começava com o telejornal local, pra adulto, o telejornal de rede, Bom Dia Brasil, pra adulto, o Mais Você, pra adulto, o programa de saúde, Bem-Estar, pra adulto. Onde você acha que estavam as crianças até essa hora? Não estavam ali né?", explicou a apresentadora.

"A programação infantil, com o grande número de TV a cabo, gadgets, tablets, foi ficando muito enfraquecida. Achava que havia ali um buraco que poderia ser preenchido por uma programação adulta. Hoje juro que penso em vocês [crianças]. Penso em pautas quando é feriadão, um dia diferente, que podem estar em casa", encerrou a justificativa.

Confira momentos do Encontro com Fátima Bernardes especial de oito anos de aniversário: