30 anos sem Seu Madruga: conheça Ramón Valdés além de 'Chaves'

Ramón Valdés como o Seu Madruga, personagem do seriado 'Chaves'. Foto: Reprodução de 'Chaves' (1972) / SBT

Conhecido por ter interpretado Seu Madruga no clássico seriado Chaves, o ator mexicano Ramón Valdés morreu em decorrência de um câncer, há 30 anos, em 9 de agosto de 1988.

Em sua homenagem, o E+ relembra alguns de seus trabalhos marcantes além do seriado que o tornou conhecido entre o público brasileiro. Confira a seguir.

O início da carreira de Ramón Valdés

Seu primeiro trabalho no cinema foi no filme ¡Ay Que Bonitas Piernas!, também conhecido como Calabacitas Tiernas (em português, Eu Sou do Amor), lançado em 1948, quando interpretou o funcionário de uma lavanderia chamado Willy.

Curiosamente, o protagonista do longa era vivido por seu irmão na vida real, o também ator German Valdés, de vasta carreira no cinema mexicano, que já era conhecido como Tin Tan.

Na cena em que aparecia, ia buscar ternos na casa de um homem rico, arriscando alguns passos de dança com a empregada da casa. Confira um trecho abaixo (a partir de 7m27s):

Ramón fez diversos papéis pequenos em filmes de seu irmão no começo de sua carreira cinematográfica. Em alguns deles, sequer era creditado ou tinha falas significativas.

A dramaturgia, por sinal, estava no sangue: além de Germán, outros dois de seus irmão também eram atores: Manuel 'El Loco' Valdés e Antonio Valdés.

Los Hermanos Valdés: Ramón Valdés “Don Ramón”. Germán Valdés “Tintan”. Manuel Valdés “El Loco”. Antonio Valdés “El Ratón”. pic.twitter.com/130bSwYS8B — Encuadre_Mx (@Encuadre_Mx) 31 de julho de 2018

Chanoc

Durante a década de 1970, Ramón participou de diversas produções inspiradas nas histórias em quadrinhos mexicanas Chanoc, que faziam sucesso no país desde o fim da década de 1950.

Tsekub Baloyán... casualmente interpretado en el cine por los hermanos Germán y Ramón Valdés pic.twitter.com/txfiKDpZGL — Eve Garcia (@eveyhugo96) 29 de julho de 2018

Ao todo, foram seis filmes: Chanoc en Las Garras de Las Fieras (1970), Chanoc Contra El Tigre y El Vampiro (1972), Las Tarantulas (1973) Chanoc en el Foso de las Serpientes (1975), Chanoc en la Isla de los Muertos (1977) e Chanoc en el Circo Unión (1979).

Confira alguns trechos com suas participações abaixo:

Televisão e Chaves

Sua primeira participação na TV ocorreu no fim da década de 1970, em Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, já com o elenco liderado por Roberto Gomés Bolaños, o Chespirito.

Em entrevista ao The Noite em maio de 2018, seu filho, Esteban Valdés, deu detalhes sobre a situação: "Meu pai tinha feito vários filmes, e o Roberto Goméz Bolaños viu meu pai em um desses filmes. Quando ele [Bolaños] começou seu próprio programa de televisão, convidou meu pai para trabalhar com ele."

"Um quadro chamado Supergênios da Mesa Quadrada. Era uma esquete de dez minutos em um programa de várias horas. A produtora resolveu então dar um programa para eles, e foi assim que começaram com seu programa próprio."

Entre os anos de 1972 e 1980, Ramón Valdés fez sucesso como Seu Madruga, personagem que dispensa apresentações e é lembrado com frequência até os dias de hoje.

El Chanfle

En la película "El Chanfle", Chespirito fue auxiliar del Tuca Ferretti. Al fondo Moy Muñoz.#QEPD Chespirito. pic.twitter.com/pbkauiobGS — мдятіпolі (@MartinoliCuri) 28 de novembro de 2014

Você provavelmente se lembra do personagem Chaves dizendo que "teria sido melhor ver o filme do Pelé", no clássico episódio em que a turma da vila vai ao cinema. Na versão original, o filme citado era El Chanfle.

O filme foi lançado em 1979 e levava em conta a paixão mexicana pelo futebol. No longa, Seu Madruga era Moncho Reyes, treinador do América, clube mais popular do país.

O último trabalho de Ramón Valdés

Kiko e Sua Turma

Carlos Villagrán diz em entrevista que Ramón Valdés não usava drogas. Detalhes em: https://t.co/rR9Fq1HpVR pic.twitter.com/Ke6leMo6tj — Fórum Chaves (@ForumChaves) 27 de março de 2016

Em 1987, Ramón voltou a viver seu clássico personagem ao lado de Carlos Villagrán em Kiko e Sua Turma, um seriado que lembrava o estilo de Chaves - apesar de não ter conquistado os fãs da mesma maneira.

Nele, Kiko tinha uma personalidade um tanto quanto diferente do que estamos habituados, e usa uma roupa vermelha. Seu Madruga, por sua vez, trabalha como dono de um mercadinho, onde as histórias se desenrolam.

Federrico

Não foi a primeira vez que Villagrán e Valdés se encontraram fora de Chaves. Em 1983, fizeram o seriado Federrico, produzido pela emissora venezuelana RCTV.

Ramón Valdés

Em maio deste ano, o filho e o neto do ator vieram ao Brasil e contaram, em entrevista ao The Noite, que, assim como em Chaves, Valdés também devia o aluguel na vida real. Além disso, alguns bordões eternizados por ele no seriado já eram usados por ele em ambiente familiar com frequência. Leia mais aqui.

Confira algumas fotos de Ramón Valdés resgatadas pelas redes sociais do Fórum Chaves, site mantido por fãs brasileiros do seriado:

Edgar Vivar (@varedg) e Ramón Valdés durante uma das turnês do elenco, nos anos 1970. pic.twitter.com/FvmzenwB4I — Fórum Chaves (@ForumChaves) 7 de janeiro de 2017

Ramón Valdés bem antes de ser o Seu Madruga! pic.twitter.com/ZQddu8W6LU — Fórum Chaves (@ForumChaves) 4 de junho de 2018

Ramón Valdés, o Seu Madruga, mostrando sua tatuagem ao lado do neto, Miguel. pic.twitter.com/n7FfkYsDpL — Fórum Chaves (@ForumChaves) 2 de junho de 2018

No aniversário de 90 anos de Ramón Valdés, o Seu Madruga, confira uma foto rara dele com sua família, em 1976! pic.twitter.com/r2ddbcg3cI — Fórum Chaves (@ForumChaves) 2 de setembro de 2013

Ramón Valdés, o Seu Madruga, e sua filha Selene. pic.twitter.com/Vfij91Q1Gr — Fórum Chaves (@ForumChaves) 14 de agosto de 2016

