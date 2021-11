2ª temporada de Euphoria ganha data de estreia e novo teaser; confira

Ex-Disney, Zendaya interpreta Rue, jovem que acaba de sair da clínica da reabilitação mas não tem planos de continuar 'limpa'. Foto: Divulgação/HBO

A HBO Max divulgou nesta terça-feira, 23, o teaser oficial da segunda temporada de Euphoria. Os novos episódios da série estreiam no dia 9 de janeiro.

A prévia mostra a protagonista Rue, interpretada por Zendaya, após ter uma recaída com as drogas. Com uma energia caótica, o teaser mostra brevemente o retorno dos personagens que se destacaram no primeiro ano.

Sem mais detalhes, o vídeo revela Rue em perigo, Nate (Jacob Elordi) apreensivo e Cal (Eric Dane) enlouquecido enquanto dirige um carro. Com a primeira temporada exibida em 2019, Euphoria acompanha um grupo de jovens enquanto eles tentam se encontrar em meio a um mundo repleto de drogas, sexo e violência.

No final da primeira temporada, Rue e Julie se separam quando a segunda deixa a cidade após uma crise em sua vida. Euphoria ainda ganhou dois episódios especiais gravados inteiramente durante a pandemia de covid-19.

As gravações da segunda temporada foram interrompidas por causa da crise sanitária. Do elenco do primeiro ano, Sydney Sweeney (Cassie), Alexa Demi (Maddy), Barbie Ferreira (Kat) e Maud Apatow (Lexi) retornam nos novos episódios.