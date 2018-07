'13 Reasons Why' vai ter uma segunda temporada? É possível que sim

Cena de '13 Reasons Why'. Foto: Beth Dubber/Netflix

13 Reasons Why é inspirada no livro homônimo de Jay Asher e os 13 episódios da série da Netflix contam a história do livro do início ao fim. Mesmo assim, há indícios de que pode haver uma segunda temporada, mesmo que a série não tenha sido renovada.

Recentemente, Selena Gomez, produtora executiva da série, disse ao The Hollywood Reporter: "Sabemos que há histórias profundas em cada personagem. Com certeza tem mais história para contar. Seria legal continuar esse diálogo. A temporada acabou com muito suspense". Já o ator Ross Butler, que interpreta Zach, foi ainda mais direto sobre o assunto: "Eu estou esperando por uma segunda temporada, estou cruzando os dedos".

E há indícios de que esse desejo pode ser realizado. Segundo o site TV Line, Butler vai deixar a série Riverdale, na qual interpreta um papel coadjuvante, e será substituído na segunda temporada. O diretor da série, Roberto Aguirre Sacasa, disse ao site que Butler vai sair de Riverdale "por causa de seu comprometimento com outros projetos" e que não vai voltar porque estará "indisponível".