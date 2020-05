'13 Reasons Why': última temporada ganha teaser e data de estreia

Artistas em teaser da última temporada de '13 Reasons Why' Foto: Reprodução de teaser de '13 Reasons Why' / Netflix

A série 13 Reasons Why teve o teaser de sua última temporada divulgada pela Netflix nesta segunda-feira, 11. Os últimos episódios da série também ganharam uma data de lançamento oficial e ficarão disponíveis a partir do próximo dia 5 de junho.

O vídeo mostra trechos da última temporada e também uma reunião entre atores e produção de 13 Reasons Why em clima de emoção e despedida ao som da música The Night We Met, de Lord Huron.

Assista abaixo ao teaser da última temporada de 13 Reasons Why: