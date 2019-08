'13 Reasons Why': Netflix divulga trailer e data de estreia da 3ª temporada

Cena da 3ª temporada de '13 Reasons Why'. Foto: Reprodução de '13 Reasons Why' (2019) / Netflix

A Netflix divulgou o trailer da 3ª temporada de 13 Reasons Why nesta quinta-feira, 1º. A data de estreia da nova temporada da série está marcada para 23 de agosto, uma sexta-feira, na plataforma de streaming.

A divulgação da 3ª temporada de 13 Reasons Why foca em uma pergunta: "Quem matou Bryce Walker (Justin Prentice)?". A Netflix chegou até mesmo a criar o site whokilledbrycewalker.com.

De acordo com o site The Hollywood Reporter, esta ainda não será o fim de 13 Reasons Why, que foi renovada para uma 4ª e última temporada, que já estaria inclusive sendo produzida.

Após diversas críticas, a Netflix divulgou um comunicado oficial no último mês de julho em que decidiu editar parte de uma cena de suicídio em 13 Reasons Why. No mês anterior, um estudo indicou que a quantidade de suicídios teria aumentado nos Estados Unidos após a estreia da série.

Assista abaixo ao trailer da 3ª temporada de 13 Reasons Why divulgado pela Netflix: