Moda do zodíaco: como é o estilo de cada signo

Gisele Büdchen é canceriana, Kim Kardashian é de libra e Gigi Hadid de touro Foto: Luciana Prezia/ REUTERS/Andrew Kelly/ David McNew

A moda está cada vez mais alinhada com o movimento dos planetas. As marcas andam apostando em estampas e coleções que remetem aos signos do zodíaco. A astrologia virou febre!

E, se a posição do sol no dia do nascimento influencia em muitos aspectos da personalidade, ela também é levada em consideração na hora de montar um look. As leoninas, por exemplo, adoram chamar a atenção. Já as escorpianas exalam sensualidade.

Veja o estilo de cada signo na galeria.