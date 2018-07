Youtubers estão usando sutiãs de silicone como esponja de maquiagem Foto: Reprodução/Youtube

A nova febre do mundo da maquiagem é a espoja de silicone - ou 'silisponge', criada pela empresa americana Molly Cosmetics, que promete um acabamento perfeito usando menos produto. A esponja ficou tão popular na internet que está esgotada até na pré-venda e já virou concorrente da famosa Beauty Blender, aquela com formato de gota.

Para suprir a falta do produto, youtubers americanas lançaram mão da criatividade. Elas estão usando sutiãs de silicone adesivos (do tipo Miracle Bra) para aplicar base no rosto. E não é que está funcionando? Confira nos vídeos.