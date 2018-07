Xuxa abre empresa para alavancar a carreira de estilista de Sasha

Sasha estuda moda na Parsons, em Nova York Foto: Yuri Sardenberg e Aninha Monteiro

Xuxa e Sasha são as mais novas empresárias cariocas. Ela e sua mãe, Xuxa Meneghel, abriram a empresa XS Promoções e Produções Artísticas Ltda., com sede no Rio de Janeiro. Segundo o colunista Ricardo Feltrin, a iniciativa ocorreu para alavancar a carreira de estilista da estudante.

Além da parte de moda, a companhia prestará serviços de consultoria em gestão empresarial, artes cênicas e espetáculos.

O capital inicial do empreendimento, que tem as duas como sóciais, é de R$2 milhões. A apresentadora investiu R$1,6 milhões e a sua filha R$400 mil.

Atualmente, Sasha estuda design de moda na Parsons, em Nova York, considerada uma das melhores universidades do mundo. Ela também lançou uma coleção para a Coca-Cola Clothing.