Will Smith lança coleção de roupas inspirada em 'Um Maluco no Pedaço'

O seriado Um Maluco no Pedaço fez muito sucesso no Brasil nos anos 2000 quando começou a ser exibido pelo SBT. A produção também consagrou Will Smith na carreira de ator e até hoje ele é lembrado pelo personagem que levava seu próprio nome. Agora, para animar os fãs nostálgicos, o artista lançou uma coleção de roupas e acessórios inspirada na série.

Chamada de Bel-Air Athletics, a linha é composta por agasalhos, calça, shorts, bonés, camisetas e até uma bola de basquete. Há ainda itens para celular e uma bolsa esportiva. Os preços variam de R$ 32 (chaveiro) a R$ 1.050 (bolsa). As camisetas e bonés custam R$ 160.

As peças foram desenhadas para lembrar o uniforme atlético da Bel-Air Academy, a escola privada de elite que Will Smith e seu primo na ficção Carlton Banks (Alfonso Ribeiro) frequentavam.

Agora fique atento: a novidade ficará disponível somente até o dia 14 de outubro. As vendas são feitas pelo site da loja de Will Smith (clique aqui) e há entregas para o Brasil. Ao abrir a paltaforma pela primeira vez no País, uma mensagem informa que a compra pode ser feita na moeda local e a pessoa pode aproveitar tarifas especiais para envio internacional e pagar os impostos e taxas alfandegárias no caixa "a um preço garantido".

Em um vídeo publicado no Instagram, Smith aparece usando algumas peças da coleção. Um dos casacos é dupla face, ou seja, pode ser usado dos dois lados, sendo que um dos forros tem a mesma estampa do uniforme de seu personagem.