'Você não tem que usar um vestido se não quiser', diz Evan Rachel Wood sobre look do Globo de Ouro

Evan Rachel Wood usou smoking Altuzarra. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

A atriz Evan Rachel Wood chamou atenção ao trocar o tradicional vestido por um smoking para atravessar o tapete vermelho do Globo de Ouro no domingo, 8. O conjunto, feito sob medida pelo estilista italiano Altuzarra, foi inspirado na artista Marlene Dietrich, no filme 'Victor/Victoria' e no músico David Bowie, que completaria 70 anos no dia da premiação.

No red carpet, a atriz declarou: "Eu vim ao Globo de Ouro seis vezes e usei um vestido em todas elas. Eu amo vestidos - não estou tentando protestar contra eles - mas eu quero ensinar às meninas e mulheres que eles não são obrigatórios. Você não tem que usar um vestido se não quiser. Seja você mesma, porque você vale mais que isso."