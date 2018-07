Vitorino Campos se divide entre duas marcas na SPFW

Estilista Vitorino Campos fala sobre sua participação dupla na SPFW Foto: Divulgação

O baiano Vitorino Campos é fã de moda desde sempre. Criado entre a fábrica de uniformes da mãe e o ateliê de costura sob medida da tia, passava as tardes entre tecidos e aviamentos. Aos 12 anos, começou a estampar camisetas e, aos 16, abriu a primeira loja, a Tap Rumbeira. Ali experimentava ideias, criava roupas para amigas e até arriscava fotos desses produtos, uma espécie de campanha de sua coleção.

Quando completou 19 anos, entrou no curso de Design de Moda, na Universidade de Salvador, e, por falta de tempo, acabou encerrando sua primeira marca. Mas não durou muito, já que antes de se formar criou a grife homônima, que percorreu uma trilha de sucessos a partir daí: em 2008 apresentou sua coleção no Barra Fashion, em Salvador, e em 2009 no Rio Moda Hype, evento em busca de novos talentos. Em 2010 e 2011 realizou desfiles no Dragão Fashion, semana de moda de Fortaleza, e em 2012 fez seu grande début no São Paulo Fashion Week.

Conhecido por seu primor no acabamento e na modelagem, Vitorino despontou na cena nacional como um dos grandes nomes da moda atual. Seu estilo contemporâneo e cheio de classe chamou a atenção da Animale, que, em junho desse ano, convidou o baiano para assumir o posto de estilista da marca, antes ocupado por Priscilla Darolt. Dividido entre as duas labels, Vitorino fala sobre essa nova fase e o caminho que vai trilhar daqui em diante.

Como foi sua primeira experiência na SPFW?

Foi em 2012 e foi ótima. Estava muito nervoso, mas isso era natural, afinal estava estreando na maior semana de moda do Brasil. Tenho sorte de ter uma equipe incrível ao meu lado, que me deu muito apoio nesse momento inicial, e me dá até hoje, e isso me tranquilizava bastante. No fim deu tudo muito certo.

Da primeira SPFW para cá, o que mudou?

Acho que a palavra não é mudança, na verdade, é evolução. Eu e minha equipe crescemos juntos nessa trajetória. Meu estilo também evoluiu, mas é muito cedo para avaliar o que a marca é ou deixa de ser, ainda é tudo muito recente. Quando faço um desfile novo, não fico olhando para o anterior, sempre busco novas referências, algo que eu tenha lido, ouvido ou visto por aí.

Como surgiu a oportunidade de trabalhar com a Animale?

Foi um convite feito por eles no final do mês de junho e comecei a trabalhar com no final de julho. Então tive pouquíssimo tempo para criar essa coleção. E um dos principais motivos para eu aceitar o convite foi a preocupação que a marca tem com tecidos e acabamentos, uma qualidade impecável, que tem tudo a ver com o meu DNA.

Como divide seu tempo entre as duas?

É um trabalho dobrado, com certeza. Mas estou dando conta, por enquanto. Nas duas marcas a carga de horas é grande e muito pesada, mas consigo me dividir entre elas. Costumo ficar 15 dias na Bahia, para fazer minha marca, e 15 dias no Rio de Janeiro, com a equipe da Animale.

De que maneira o estilo da Animale se conecta com seu estilo de criação?

É natural que a Animale agora tenha um pouco do meu olhar, é minha mão que está ali. A marca tem uma personalidade forte, e meu trabalho é dar a minha visão dessa mulher. Minha intenção é fazer essa leitura, sem perder as características fortes que a grife já tem. Sempre que um estilista novo assume essa posição, acontece a união de dois trabalhos, de dois mundos. Vai ter muito de mim na Animale.

Há alguma semelhança no DNA da sua marca e da Animale?

Sim, a preocupação com o acabamento e com materiais de primeira qualidade.

Acredita que, na hora de criar, as inspirações podem se misturar?

Não, no meu caso as inspirações não têm nada a ver uma com a outra. Quando cheguei na Animale eles á tinham um tema, porque já estavam no processo de criação da coleção comercial, então só continuei nessa mesma linha, ao lado da diretora de arte, Beth Nabuco.

Qual é a maior diferença entre as duas marcas?

É impossível dizer isso tão cedo. Preciso ver o trabalho acontecer para perceber as diferenças, não fiz nenhum desfile da Animale ainda. Mas tenho certeza que a marca hoje não pode ser comparada ao que era antes. Mas ainda precisamos ver como será essa evolução.