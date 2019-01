Virgil Abloh faz homenagem a Michael Jackson em desfile para Louis Vuitton

Modelos apresentam peças do designer Virgil Abloh no desfile de outono/ inverno 2019-2020 para a grife Louis Vuitton durante a Semana de Moda Masculina em Paris, França Foto: Gonzalo Fuentes/ Reuters

O romance entre a marca Louis Vuitton e seu designer de moda masculina, Virgil Abloh, foi consolidado nesta quinta, 17. O estilista americano transformou o Jardim das Tulherias, em Paris, nas ruas de Nova York para homenagear um de seus ícones, Michael Jackson.

No décimo aniversário da morte do rei do pop, o principal designer das redes sociais homenageou Jackson - "cujo o único privilégio inicial foi o seu talento "- por sua capacidade de ter em conjunto com "audiências de todo o mundo em toda a sua diversidade", de acordo a nota que os convidados receberam.

Abloh, conhecido por sua marca Off-White e por ser amigo íntimo do rapper Kanye West, vive seu trabalho na Vuitton como uma conquista sem precedentes. E o exemplo de Jackson, filho de uma família afro-americana humilde, projetado "para uma fama sem precedentes", serve como referente.

A coleção outono-inverno 2019-2020 traz do cantor suas camisas de seda abotoadas ou abertas sobre camisetas de algodão; suas jaquetas militares com golas bordadas à mão e sua predileção por lantejoulas, em camisas e jaquetas.

Jaquetas bordadas com lantejoulas em referência a Michael Jackson Foto: Gonzalo Fuentes/ Reuters

Também suas luvas brilhantes e seus mocassins pretos com meias brancas (e outras cores), que ele usou como ilustração em camisas de algodão, largas e retas, inspiradas nas tendências de patinação.

A coleção de outono/ inverno 2019-2020 também conta com luvas, algumas vezes brilhantes, e mocassins seguindo o estilo do rei do pop Foto: Gonzalo Fuentes/ Reuters

Como ele também propôs em Off-White, Abloh introduziu calças folgadas na Vuitton, às vezes decoradas com bolsos de lado, e recuperou o néon da temporada anterior para os acessórios, decorados com o logotipo da casa.

Desfile masculino da Louis Vuitton não deixou de ter o DNA streetwear de Virgil Abloh Foto: Gonzalo Fuentes/ Reuters

As escadas das casas reconstruídas na decoração, que reproduziu as ruas de uma favela em Nova York, serviram de assento para amigos e seguidores da marca do Abloh, como o artista chinês Ai Weiwei, os cantores Frank Ocean e J Balvin, a modelo Naomi Campbell e o ator Timothée Chalamet.

Louis Vuitton e Virgil Abloh

Virgil Abloh agradeceu aos seus assistentes Foto: Lan Langsdon/ Efe

O americano está à frente da Vuitton por menos de um ano, mas o furor de sua nomeação começa a ser superado pelo sucesso da aliança. O diretor executivo da marca, Michael Burke, declarou para a Women's Wear Daily que em suas primeiras 48 horas de venda a primeira coleção de Abloh vendeu 30% mais que a colaboração de Vuitton com a assinatura da marca de streetwear Supreme, em 2017, que já era um marco.

A coleção de Abloh que a grife lançou em junho não está a venda oficialmente à venda, mas as primeiras peças foram lançadas em eventos privados e vendidas em questão de duas horas.