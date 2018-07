Vídeo: Gisele Bündchen ensina seus truques de beleza

Gisele Bündchen sempre foi defensora ferrenha da beleza natural e sem excessos. Ok, ela não precisa de muito para ficar linda, mas ainda assim tem seus truques de beleza. Por exemplo, passa apenas um pingo de base em pontos específicos do rosto e do pescoço. Também destaca as próprias sardas com lápis de olho. A top fala sobre esses e outros truques nos vídeos abaixo, produzidos pela Chanel, grife francesa da qual é garota propaganda, em um papo animado com Lucia Pica, designer de maquiagem global da marca.