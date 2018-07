Vida nova para a velha camisa branca

ONG Freedom for All renova camisa branca em prol do fim da escravidão contemporânea Foto:

Ela parece ter sido roubada do guarda-roupa masculino. Mais comprida, mais solta e de algodão, a camisa branca ressurge como uma das principais peças dessa temporada.

Em Nova York, a Tome, uma jovem grife local que conquistou reconhecimento com seu estilo bem acabado e sem frescura, transformou a peça em referência. "Éramos jovens admirando fotos de Linda Evangelista feitas por Peter Lindbergh em todas as encarnações possíveis da camisa branca", disseram os estilistas australianos Ryan Lobo e Ramon Martin, por e-mail. Agora eles criaram um modelo arrojado e sem gola para o Freedom For All, grupo sem fins lucrativos fundado por Katie Ford, diretora executiva da Ford Models, cuja missão é encerrar a escravidão contemporânea formando parcerias com organizações locais para resgatar e reabilitar as vítimas. "Vemos na camisa branca a metáfora perfeita para o início de uma vida nova, o grande objetivo da missão de Katie para a emancipação dessas vítimas", escreveram eles. Para saber mais sobre a organização e o projeto com as camisas brancas, visite freedomforall.org. A camisa poderá ser encontrada exclusivamente na net-a-porter.com. O preço é US$ 410, e 100% do dinheiro fica com a Freedom For All - um bom investimento e um investimento no bem.

Tradução de Augusto Calil