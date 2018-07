Vida de modelo: o caminho para chegar até a passarela da SPFW

Modelos no backstage do desfile de Tufi Duek: nem todas chegam tão longe Foto: Divulgação

Era um domingo de chuva fina em São Paulo quando algumas dezenas de meninas e meninos se reuniam em frente ao hotel Mercure, nos Jardins, bairro paulistano. A maioria vestia preto ou roupas básicas e todos tinham uma pasta embaixo dos braços. A razão para presença dos jovens ali era o casting de modelos do grupo AMC, que controla as marcas Tufi Duek, Triton, Colcci e Coca Cola Jeans. Um casting é um evento que atrai várias agências - esse dia eram quase 15 - para mostrar seu time de modelos, quase sempre novos na profissão, e que querem desfilar em alguma apresentação específica, nesse caso a São Paulo Fashion Week.

Em uma das salas do hotel estava a banca avaliadora, que elege quem passa para a próxima etapa. Sentados ali estavam Ruy Furtado, diretor de desfiles, Daniel Ueda e Fábio Ishimoto, stylists, e Igor de Barros, responsável pela moda masculina da Triton, que fez questão de acompanhar a seleção.

Começou, então, a apresentação das modelos, que entravam na sala, uma a uma, em direção aos jurados, faziam a volta e retornam para a frente da bancada. A maioria estava visivelmente nervosa, andava rápido demais, ou muito devagar, e fazia expressões de medo quando estava de costas para a mesa. Todos os jurados eram educados e simpáticos - nada que lembrasse um reality show em busca de uma nova top model. Quando paravam e eram encaradas pelo grupo, a banca pedia para que colocassem o cabelo atrás da orelha, mostrassem mais o rosto, tirassem a jaqueta ou, no caso dos homens, mostrassem o abdome. O diretor, os stylists e o estilista acompanham tudo com fotos nas mãos, os composites dos modelos, que têm as medidas e informações de cada participante. Quando o modelo deixava a sala, o composite ia para uma pilha, só não dava para saber se era a pilha do sim ou do não.

A operação se repetiu por algumas horas, em um interminável entra e sai de corpos esbeltos. No fim do dia, os avaliadores se reuniram e escolheram alguns nomes para seguir a diante. Depois dessa etapa, acontece ainda mais uma avaliação, parecida com essa, e então mais cortes. O time final costuma receber poucas das meninas e meninos que passam por essa bateria de teste. As modelos mais conhecidas, assim como as tops, não participam desse tipo de processo, e são convidadas pelas marcas diretamente. As news faces, como são chamadas as iniciantes na carreira, precisam ser avaliadas diversas vezes antes de conquistar um lugar na passarela.