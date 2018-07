Victoria’s Secret fará colaboração com a Balmain em seu próximo desfile

Desfile da Victoria's Sectret reúne algumas das mais belas modelos do momento Foto: (Dmitry Kostyukov/The New York Times

Na noite da última quarta-feira, 4, a Victoria’s Secret usou o Instagram para contar uma novidade para os seus seguidores. Através do Instagram Stories, a marca anunciou que o seu próximo desfile será em colaboração com a grife Balmain.

O show acontece em novembro e será na cidade de Xangai, na China. A parceria das duas marcas não para por aí. Logo após a transmissão do desfile, uma coleção cápsula de lingerie, assinada por Olivier Rousteing, diretor criativo da Balmain, estará disponível nas lojas da Victoria’s Secret. Esta será a primeira vez que a VS faz uma colaboração com uma grife para uma coleção inteira e, pelo DNA da grife francesa, é esperado um tom sexy e ousado nas peças.