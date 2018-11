Victoria's Secret anuncia quais serão as atrações musicais de seu desfile

Desfile de 2018 será transmitido no dia 2 de dezembro Foto: REUTERS/Aly Song

O Victoria's Secret Fashion Show, o desfile mais exuberante e ostentação do ano, já tem data e local para ocorrer: no próximo dia 8 de novembro, em Nova York. Agora, a organização do evento anunciou suas atrações musicais, que irão se apresentar no meio da passarela enquanto as modelos desfilam. Neste ano, serão sete convidados: Shawn Mendes, Rita Ora, Halsey, The Chainsmokers, The Struts e Kelsea Ballerini.

Além disso, foram divulgadas algumas outras informações sobre o evento, que será transmitido no dia 2 de dezembro pelo canal norte-americano ABC. Serão 18 modelos estreantes na passarela, incluindo Winnie Harlow, e quatro brasileiras, já veteranas, confirmadas: Barbara Fialho e Gizele Oliveira e as 'angels' Lais Ribeiro e Adriana Lima. Além disso, após um ano de hiato, Gigi Hadid e Kendall Jenner estão de volta.