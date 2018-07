Victoria Beckham lança coleção inspirada em Shaquille O'Neal

Victoria Beckham homenageou Shaquille O'Neal em sua primeira coleção para a Reebok Foto: Divulgação

Uma união de dois mundos. Assim pode ser descrita a primeira coleção de Victoria Beckham para a Reebok. A estilista britânica mergulhou nos arquivos da marca e se inspirou no estilo dos anos 1990 e no jogador de basquete Shaquille O'Neal para criar uma linha de roupas casuais, que incluem moletons, camisetas e meias - tudo em preto e branco.

"Para mim, esta coleção representa uma celebração daquela era. A Reebok e o Shaq tem uma história no basquete, e muitas peças incríveis que eu descobri nos arquivos deles", explica Beckham em comunicado oficial. "A abordagem unissex e o estilo streetwear das peças são elementos importantes, que levarei para a coleção completa que estou trabalhando atualmente."

As peças estarão à venda a partir do dia 26 no site da Reebok e da estilista com valores que vão de 50 a 200 dólares. É previsto que a primeira coleção completa de Victoria Beckham para a marca esportindo, incluindo tênis e peças de performance, seja lançada até o final de 2018.