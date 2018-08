Victoria Beckham celebra 10 anos de sua marca com desfile em Londres

Victoria Beckham fundou sua marca homônima em 2008 Foto: REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

A marca Victoria Beckham está tendo um ano pra lá de agitado, já que em 2018, completa sua primeira década de vida - e, por conta disso, ela lançou peças especiais e fez algumas ações especiais.

E a mais significativa delas já tem data marcada: no dia 16 de setembro, a marca irá fazer o desfile da sua coleção de primavera/verão 2019 em Londres, não mais em Nova York, onde sempre apresentou as criações.

O evento está marcado para ocorrer na galeria Thaddaeus Ropac, que fica ao lado da loja da Victoria Beckham na rua Dover e será no esquema see now/buy now, ou seja, os interessados poderão comprar os looks do desfile logo após o final da apresentação. Como forma de agradecer as suas consumidoras, a empresa convidou algumas clientes, de todo o mundo, para ver em primeira mão as novas peças.