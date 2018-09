Victoria Beckham celebra 10 anos de moda com desfile em Londres

Modelo durante o desfile de primavera/verão 2019 da grife Victoria Beckham Foto: Tom Jamieson/The New York Times

Victoria Beckham não queria que o seu desfile no domingo, 16, durante a London Fashion Week fosse visto como uma volta para casa. "Eu fiquei relutante em chamar assim porque esse não é um grande evento midiático. Não é um espetáculo cheio de roupas que nunca serão fabricadas, ou uma retrospectiva de forma alguma", explica ela, sorrindo nervosa.

Isso foi 24 horas antes da estilista comemorar o décimo aniversário de sua marca homônima, apresentando a coleção de primavera/verão no país onde nasceu, depois de uma década desfilando em Nova York. Até os últimos minutos, ela estava submersa nos fittings em seu escritório, digitalizando as fotos de modelos e fazendo ajustes finais.

"Quero que o show seja intimista, com muitos consumidores e pessoas que me apoiaram durante minha trajetória e que nunca puderam ir a um desfile antes", conta Victoria, que planejou assumir o caixa de sua loja para que os clientes pudessem comprar dela, diretamente. "Mas não é sobre olhar para o passado. Estou sempre mirando o futuro - temos que fazer assim - então a coleção é sobre criar roupas que as mulheres queiram comprar e usar agora. Quero dar escolha à elas."

Parece conversa de empresa, como sempre. E mesmo assim, enquanto uma pequena multidão se reunia para o café da manhã em sua elegante loja na rua Mayfair, que estava com as paredes forradas com as fotos da sua mais recente campanha, clicada por Juergen Teller, com a própria Victoria saindo de uma sacola de compras gigantes - o clima era de orgulho e celebração.

A atmosfera animada foi crescendo enquanto os convidados de aglomeravam em volta da Galerie Thaddaeus Ropac, instalada recentemente na rua Dover, para o evento principal. E chegou ao êxtase febril com a chegada do marido da estilista, David Beckham, e seus quatro filhos, Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper, que lutaram contra um grupo de paparazzi para sentar ao lado da escadaria central da galeria.

Aí ocorreu o desfile, com roupas chiques e versáteis, contemporâneas mas com vários códigos de design em que Victoria Beckham passou uma década fincando seu nome. Do look de abertura, um terno branco e fluido usado pela modelo Stella Tennant, aos blazers estruturados, desleixados, mas ainda sim notáveis, calças compridas e largas que vieram depois, alfaiataria inteligente que foi protagonista, suavizada por blusas de renda, coletes e blusas.

A paleta teve vermelho-tomate e ocre, azul cobalto, preto e branco e foi inspirada na pintura Blue Knickers - que também completa uma década neste ano - do artista Nicola Tyson, e trabalhou bem na clássica silhueta esculpida VB, como roupas sem manga, túnicas e vestido polo com saias fluidas de lenço.

O desfile histórico ocorreu depois de dez meses da companhia receber um investimento de 40 milhões de dólares, equivalente à receita bruta de um ano, para incentivar sua expansão, incluindo novas lojas e novas categorias de produtos. Mas também houve perdas crescentes. Este ano, cerca de 60 trabalhadores foram demitidos, segundo o The Daily Mail.

Enquanto os hits dos anos 1990 Back to Life, do Soul II Soul e You've Got the Love, de Candi Staton, tocavam nas caixas de som, Victoria, parecendo emocionada, apareceu na passarela vestida para receber os aplausos, vestida com um blazer camelo e um rabo de cavalo casual. Ela andou até a família para um abraço, antes de cobrir seu rosto com as mãos.

A ex-Spice Girl ainda não se comprometeu com a semana de moda britânica para futuras apresentações mas, no momento, ela parecia mais do que feliz em voltar para casa. E Londres também parecia feliz em recebê-la.