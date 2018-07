Vibração esportiva e urbana na 2nd Floor

Camisetas, vestidos justos, minissaias e shorts reafirmam a identidade jovem da marca Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Confirmando seu DNA jovem, urbano, mas sem perder a sofisticação, a 2nd Floor abriu este último dia de São Paulo Fashion Week com uma coleção inspirada na Islândia. Fiuk, Laura Neiva e um time de jovens modelos riscaram a passarela munidas de t-shirts estampadas com os Cavaleiros dos Zodíacos. "As camisetas foram criadas para reafirmar a identidade da marca e dar uma quebrada no refinamento que surgiu nessa temporada. A mulher 2nd floor usa camiseta para sair a noite", explica Thiago Marcon, estilista da marca.

Depois, ao som da banda Schoolhell, a grife trouxe para a passarela uma coleção cool, urbana e com fortes pitadas esportivas. Do país nórdico, chega a cartela de cores inspirada na bandeira nacional, azul, branco e vermelho. De lá, também nasceram as estampas com motivos invernais: neve, paisagens montanhosas em preto e branco e flores congeladas.

O shape da coleção foi pensado para uma menina de 20 anos. Nessa embalo, a coleção trouxe mini saia rodadas, mini shorts, casacos e vestidos justinhos. Mas a grande estrela dessa coleção é a malharia que aparece em moletons, shorts e meias 3/4.