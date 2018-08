Vestido de noiva de Kate Middleton ganha versão acessível

Kate Middleton usou um vestido Alexander McQueen para seu casamento com Príncipe William Foto: REUTERS/Toby Melville

O icônico vestido usado por Kate Middleton em seu casamento com Príncipe William, em abril de 2011, já foi referência para uma série de noivas ao redor do mundo. Agora, o modelo assinado pela estilista britânica Sarah Burton, da Alexander McQueen, acaba de ganhar uma releitura acessível.

A peça, que faz parte da recém-lançada coleção de noivas da fast-fashion sueca H&M, está à venda por 299 dólares (pouco mais de R$ 1 mil) - o vestido de Kate custou cerca de 400 mil dólares (aproximadamente R$ 1,3 milhão). Apesar de mais simples do que o usado pela Duquesa de Cambridge, o vestido traz mangas compridas de renda e saia volumosa similares ao original. No site da marca, está disponível também uma versão com manga curta do modelo.