Versace para Riachuelo revisita best-sellers da grife

Logo após o desfile da Osklen, que encerrou o quarto dia da São Paulo Fashion Week, imprensa e convidados tinham um outro encontro marcado com o universo fashion: o desfile de lançamento da coleção Versace para Riachuelo.

O evento, super concorrido e comentado, aconteceu na noite desta quinta-feira, 6, no Pavilhão das Culturas Brasileiras, dentro do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Ali, fashionistas, estilistas, celebridades e blogueiras aguardavam por Donatella Versace, estilista e porta-voz da grife.

Helô Rocha, Reinaldo Lourenço, André Lima, Dudu Bertholini e Luciana Gimenez marcaram presença na plateia, além das blogueiras Thassia Naves, Camila Coutinho e Camila Coelho, que vestiam look total Versace para Riachuelo.

Com mais de 1 hora e meia de atraso, às 22h30, o desfile-show começou. Um parque de diversões foi organizado para receber convidados e imprensa. Roda-gigante, jogos de sorte e azar, carrinho de pipoca e uma pista de carrinho bate-bate foi montada.

Nos carrinhos, modelos vestindo a coleção posavam ao lado de marinheiros musculosos que as acompanhavam. Em volta dessa pista, uma passarela foi montada para receber mais de 50 looks da linha.

Uma coleção sensual e glamourosa, fiel ao DNA da marca de Donatella Versace que, para essa parceria, revisitou clássicos da icônica marca italiana, como vestidos justos ao corpo, decotes profundos, recortes geométricos que revelam de forma sensual o corpo da mulher e a cintura bem marcada. Top cropped, camisas, saia lápis, vestidos longos e alfaiataria também estiveram presentes na passarela. Na cartela de cores: roxo, salmão, preto, branco (já mirando o reveillón). Max colares dourados enfeitaram as produções.

Para as estampas, um revival: animal print e desenhos inspirados no fundo do mar que já apareceram na passarela da grife no histórico desfile organizado por Gianni Versace, irmão de Donatella, em Milão para o verão de 1992. Na ocasião, no entanto, riscaram a passarela a primeira geração de supermodelos: Claudia Schiffer, Linda Evangelista, Helena Christensen, Naomi Campbell e Cindy Crawford que vestiam peças com estampas semelhantes à que Donatella pensou para a coleção em parceria com a fast-fashion, o que só comprova que a aposta de Gianni há mais de 20 anos está mais atual do que nunca.

A nova linha da estilista italiana para a fast-fashion já está à venda em lojas selecionadas da Riachuelo, com preços que vão de R$ 49,90 a R$ 399,90.

No final do desfile, Donatella Versace surge na passarela com um vestido roxo que faz parte da coleção, acompanhada de 2 marinheitos. Simpática e sorridente, a estilista foi recebida com gritos e aplausos dos convidados. Quando se retirou, as cortinas baixaram e uma loja improvisada com a coleção completa cobriam as araras. Todos correram para ver e comprar.