Vermelha, de veludo e com glitter: as botas do inverno 2017 são ‘diferentonas’

Desfile de inverno 2017 da Fendi. Foto: REUTERS/Alessandro Garofalo

Um exército de meninas com botas longas vermelhas invadiu o desfile de inverno da Fendi em fevereiro deste ano. A plateia desejou o modelo na hora, ‘instagramando’ diversas fotos do show. Isso se repetiu na Valentino e na Balenciaga. Na Chanel e Saint Laurent, sapatos com veludo e muito glitter. Foi-se o tempo em que o público comprava apenas botas de cores neutras para serem usadas com todas as produções e ao longo dos anos.

Agora, o sapato mais usado no frio ganha status de statement. No street style do mundo todo, os modelos ‘diferentões’ aparecem em peso. “A bota com glitter já pegou. Ela está nas ruas e funciona bem com jeans e camiseta. Dá um toque glam ao look”, conta Giovana Romani, editora sênior da Glamour Brasil. “As que estão rolando nesta temporada são de cano médio, como no último desfile da Chanel.”

Desfile de inverno da Chanel, uma das marcas de luxo mais famosas do mundo. Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Outra aposta certeira da estação é a vermelha, que já é um dos acessórios preferidos dos fashionistas nesta temporada. A stylist Drica Cruz conta que a peça pode ainda ser usada em um visual monocromático. “As mais ousadas podem optar por um look todo vermelho, a cor do inverno”, explica. “Quem é mais básica, mas quer uma dose de estilo extra na produção, deve combinar com peças neutras, para que o calçado brilhe sozinho.”

Há também as de veludo, material que tomou o mundo da moda no inverno (também nas roupas). Aqui, as de cano curto funcionam melhor, já que o tecido chama bastante atenção. Ah, e também vale veludo colorido. Azul-marinho e vinho estão entre as cores mais pedidas do material. “A bota de veludo dá um toque moderninho à produção. É um acessório superfashion”, diz a editora da Glamour Brasil Giovana Romani.

Os modelos do inverno da Saint Laurent. Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes

A versão da Valentino. Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes

E a moda vai além. A última coleção da Saint Laurent, desenhada por Anthony Vaccarello e apresentada ao público em fevereiro, trouxe botas enrugadas. Isso mesmo. Eram feitas de veludo, couro ou tecido com glitter, chegavam quase até o joelho e tinham o aspecto que fez sucesso nos anos 1980. Já dá pra saber o que vai pegar no inverno 2018, né?